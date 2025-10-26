Caprile: «Tanta roba» 

Il Cagliari dice grazie a Sant'Elia, ancora una volta. Anche nella sua città il portiere veronese è stato sensazionale: tre parate clamorose, tutte sull'1-0, per tenere in partita i rossoblù ed evitare che l'Hellas dilagasse. Ci sono le sue mani, e non è certo una novità, sul preziosissimo punto conquistato al Bentegodi e sull'aver lasciato alla squadra di Pisacane l'occasione di rimontare da 2-0 a 2-2. Un'altra prestazione fenomenale, che gli fa aggiungere tre nuove perle al già ricco campionario di prodezze viste in questo inizio di stagione. E che dovrebbero cominciare a far pensare Gattuso per una convocazione in Nazionale, magari già a novembre. «Un punto a Verona è tanta roba», dice Caprile, che nonostante il 2-2 al 92' non vuole accontentarsi, «sì, perché abbiamo preso gol su due episodi stupidi da parte nostra. Ma che sicuramente ci faranno crescere, perché siamo una squadra giovane che deve imparare da queste cose».

Ancora tu

Già col Parma, alla terza giornata, Caprile si era esibito in due “miracoli” nella stessa azione: su Pellegrino e Cutrone, in avvio di partita ancora sullo 0-0. Un riflesso doppio che sta diventando uno dei suoi tanti marchi di fabbrica, perché l'ha esibito anche ieri al 34' quando ha spedito sulla traversa il sinistro a botta sicura di Serdar e - soprattutto - il successivo tap-in di Orban, che pensava di aver fatto 2-0 di testa. Ma il numero 1 del Cagliari si è ripetuto anche al 55', per negare a Giovane il primo gol in Serie A su una deviazione da due passi: pure lì sembrava certo il raddoppio, invece ne è venuto fuori un altro intervento mostruoso. Parate che hanno tenuto a galla il Cagliari prima della rimonta che non può non avere il suo nome fra i massimi protagonisti. E scherzando, ma fino a un certo punto, rivela di aver avuto un ruolo pure sul 2-2 di Felici: «È merito mio se ha fatto gol, perché gli dico sempre dove deve calciare per mettere in difficoltà i portieri avversari. Deve farlo in un certo modo, l'ha fatto ed è andata bene».

Decisivo

Con le quattro parate di ieri, l'altra è su Valentini nel momento più difficile della partita del Cagliari (sul 2-0), Caprile è salito a 29 in 8 giornate su 39 tiri in porta. Ha subito 10 gol, dove però poteva fare ben poco, e giovedì col Sassuolo cercherà di mantenere la porta inviolata per la seconda volta in stagione dopo la gara col Parma. Pisacane ieri ha definito Caprile un leader per la mentalità vincente e le parole del portiere appena dopo il triplice fischio spiegano perché: «Abbiamo ripreso una partita che si era messa male. Questo ci deve far capire che, se ci mettiamo con l'atteggiamento e la testa giusta, possiamo fare risultato ovunque».

