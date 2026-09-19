SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il portiere.
20 settembre 2026 alle 00:08

Caprile: «Siamo un gruppo forte che sa dove vuole arrivare» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’era in cui il Cagliari ringrazia Caprile per il servizio in porta, è tornata. Almeno per un pomeriggio. Dopo un avvio con veemenza offensiva, la comitiva rossoblù si è aggrappata al portierone per bloccare i progetti dell’Udinese.

«Siamo un gruppo forte», racconta Caprile nell’immediato post-partita accanto all’Mvp premiato, Daniel Maldini, «un gruppo che sa dove vuole arrivare, sta bene insieme e un gruppo che non ha paura di sporcarsi le mani come ha fatto oggi». E lui, le mani, se le è sporcate per fare addirittura 6 parate totali: record stagionale. «Oltre a sapere giocare bene, sappiamo che noi per fare i punti dobbiamo saper soffrire, dobbiamo sporcarci e lo abbiamo dimostrato». La voglia di vestire la maglia della Nazionale dovrà aspettare, Mancini non lo ha chiamato per il primo turno di convocazioni, ma lui continua a essere leader del gruppo di Pisacane. Per conferme, chiedere ai difensori richiamati all’ordine in caso di necessità. «Sicuramente a 26 anni sono molto più maturo di quando mi affacciai alla Serie A e avevo 23 anni, quindi è normale che io sia migliorato. Però ho sempre dato tutto con qualsiasi maglia, sto dando tutto me stesso per il Cagliari e l’unico obiettivo è dare il 100% tutti i giorni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, benvenuto in paradiso

Maldini stende anche l’Udinese: mai così bene dall’anno dello scudetto 
l Nello Sport
Il focus

Dal Cuga a Maccheronis,  Nord Sardegna in sofferenza

Difficoltà nelle aziende agricole della Nurra Le presenze turistiche svuotano l’invaso di Posada 
Mariangela Pala Fabrizio Ungredda
Respinta la richiesta del Comune per una polizza fideiussoria a garanzia del ripristino

Su Rena Bianca atto di forza di Terna

A Santa Teresa il cantiere aperto su ordine del commissario ad acta 
Andrea Busia
1986-202

L’abbraccio della “matita di Dio”

Quarant’anni fa Madre Teresa di Calcutta visitò Cagliari e Carbonia  
Massimiliano Rais
Il voto

Il caso Gallura e Medicina decisivi per il nuovo rettore

Quattro in corsa per il dopo Mariotti Mercoledì 23 il possibile ballottaggio 
Emanuele Floris
Sanità

Reparti in affanno,  ora si va all’estero a caccia di rinforzi

La Asl cerca 80 medici stranieri e alloggi in provincia per sistemarli 
Valeria Pinna
La storia

Mattia fa ballare Lloret de Mar

Ventisei anni, dj autodidatta di Gesturi: «Io, notato grazie ai social» 
Valentina Frau
iL carroccio

Pontida, regge la tregua tra i leghisti

Oggi il via al raduno. Salvini: vinciamo se restiamo uniti da nord a sud 