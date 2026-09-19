Caprile: «Siamo un gruppo forte che sa dove vuole arrivare» 

L’era in cui il Cagliari ringrazia Caprile per il servizio in porta, è tornata. Almeno per un pomeriggio. Dopo un avvio con veemenza offensiva, la comitiva rossoblù si è aggrappata al portierone per bloccare i progetti dell’Udinese.

«Siamo un gruppo forte», racconta Caprile nell’immediato post-partita accanto all’Mvp premiato, Daniel Maldini, «un gruppo che sa dove vuole arrivare, sta bene insieme e un gruppo che non ha paura di sporcarsi le mani come ha fatto oggi». E lui, le mani, se le è sporcate per fare addirittura 6 parate totali: record stagionale. «Oltre a sapere giocare bene, sappiamo che noi per fare i punti dobbiamo saper soffrire, dobbiamo sporcarci e lo abbiamo dimostrato». La voglia di vestire la maglia della Nazionale dovrà aspettare, Mancini non lo ha chiamato per il primo turno di convocazioni, ma lui continua a essere leader del gruppo di Pisacane. Per conferme, chiedere ai difensori richiamati all’ordine in caso di necessità. «Sicuramente a 26 anni sono molto più maturo di quando mi affacciai alla Serie A e avevo 23 anni, quindi è normale che io sia migliorato. Però ho sempre dato tutto con qualsiasi maglia, sto dando tutto me stesso per il Cagliari e l’unico obiettivo è dare il 100% tutti i giorni».

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