Caprile si coccola i tifosi rossoblù Mina: io do tutto... 

La prima convocazione in Nazionale, la prima porta inviolata stagionale in trasferta, un gran punto contro un avversario di livello e il primo premio di migliore in campo dopo una prestazione spettacolare. Una settimana da urlo quella di Elia Caprile, ieri per distacco Mvp di Como-Cagliari e capace, con le sue sei parate, di fissare lo 0-0 del Sinigaglia e dare una mano ai rossoblù a tornare in Sardegna con un ottimo punto. «Sono molto felice per la chiamata in Nazionale, è un sogno che si avvera», le parole a caldo del portiere non solo sul match di ieri,«sto vivendo un momento magico: a giorni nascerà mio figlio, sono tante emozioni in fila. Insomma, ci sono periodi peggiori…». Sì, perché durante la sosta Caprile diventerà anche padre, ad arricchire ulteriormente in maniera indelebile un anno da assoluto protagonista. E per lui ora si spalancano le porte di Coverciano, col raduno di domani in vista delle gare contro Moldavia (giovedì) e Norvegia (domenica): l’ultimo convocato del Cagliari era stato João Pedro, nel 2022.

Il migliore

L’intervento di istinto e classe sulla deviazione ravvicinata di Morata è il migliore di una prova superlativa di Caprile, ma non certo l’unico. Nico Paz, Addai e Jesús Rodríguez, fra gli altri, ci hanno provato senza riuscire a superare un autentico muro, che già più volte aveva trascinato il Cagliari ad altri risultati, vedi Parma e Verona solo per citarne due, ma fino a ieri non aveva ancora ricevuto il premio Player of the Match che Lega Serie A e Panini dalla scorsa stagione assegnano al termine di ogni partita al migliore in campo. “Finalmente ti hanno dato il premio di Mvp», la stoccata del presidente Tommaso Giulini, “lo meritavi da tempo ma sembrava non volessero mai dartelo… Complimenti per tutto ciò che stai facendo nel tuo percorso e insieme a noi, Elia”.

E se il presidente si concede l’appunto alla Lega Serie A, per aver ritardato così tanto il premio, Caprile - col trofeo in mano - ringrazia i tifosi «per il supporto che ci date sempre. Sono arrivato in Nazionale anche grazie a voi, questo è un punto veramente importante».

Punto di forza

Yerry Mina (finalmente tornato al 100% fisicamente) è stato uno dei simboli della prova di grinta e determinazione del Cagliari. Ha ingaggiato un duello senza esclusione di colpi con Álvaro Morata, che dopo 62' in cui ha faticato tantissimo (complice Caprile) è andato volutamente a colpire il colombiano a palla lontana, si è preso un giallo e ha deciso che non poteva più reggere le provocazioni, chiedendo lui il cambio. «Morata è un calciatore forte: io amo giocare dando tutto e mettendo grande intensità, poi se c’è fallo o contatto fisico fa parte del gioco e chiedo scusa», le sue parole sulla partita nella partita che lo ha visto stravincere.

Nuovo ruolo

Chi si sta specializzando in un ruolo diverso, da interno di centrocampo, è Gianluca Gaetano. Ex trequartista e fa sapere di apprezzarlo: «Sono tornato a divertirmi, ringrazio Pisacane per avermi messo lì. Il gol e gli assist arriveranno, sono soddisfatto della partita mia e della squadra», ha detto il numero 10 sulla novità tattica che lo riguarda.

