VaiOnline
Dopo gara.
09 novembre 2025 alle 00:27

Caprile si coccola i tifosi rossoblù Mina: io do tutto... 

Giulini al portiere: finalmente hanno deciso di darti il premio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La prima convocazione in Nazionale, la prima porta inviolata stagionale in trasferta, un gran punto contro un avversario di livello e il primo premio di migliore in campo dopo una prestazione spettacolare. Una settimana da urlo quella di Elia Caprile, ieri per distacco Mvp di Como-Cagliari e capace, con le sue sei parate, di fissare lo 0-0 del Sinigaglia e dare una mano ai rossoblù a tornare in Sardegna con un ottimo punto. «Sono molto felice per la chiamata in Nazionale, è un sogno che si avvera», le parole a caldo del portiere non solo sul match di ieri,«sto vivendo un momento magico: a giorni nascerà mio figlio, sono tante emozioni in fila. Insomma, ci sono periodi peggiori…». Sì, perché durante la sosta Caprile diventerà anche padre, ad arricchire ulteriormente in maniera indelebile un anno da assoluto protagonista. E per lui ora si spalancano le porte di Coverciano, col raduno di domani in vista delle gare contro Moldavia (giovedì) e Norvegia (domenica): l’ultimo convocato del Cagliari era stato João Pedro, nel 2022.

Il migliore

L’intervento di istinto e classe sulla deviazione ravvicinata di Morata è il migliore di una prova superlativa di Caprile, ma non certo l’unico. Nico Paz, Addai e Jesús Rodríguez, fra gli altri, ci hanno provato senza riuscire a superare un autentico muro, che già più volte aveva trascinato il Cagliari ad altri risultati, vedi Parma e Verona solo per citarne due, ma fino a ieri non aveva ancora ricevuto il premio Player of the Match che Lega Serie A e Panini dalla scorsa stagione assegnano al termine di ogni partita al migliore in campo. “Finalmente ti hanno dato il premio di Mvp», la stoccata del presidente Tommaso Giulini, “lo meritavi da tempo ma sembrava non volessero mai dartelo… Complimenti per tutto ciò che stai facendo nel tuo percorso e insieme a noi, Elia”.

E se il presidente si concede l’appunto alla Lega Serie A, per aver ritardato così tanto il premio, Caprile - col trofeo in mano - ringrazia i tifosi «per il supporto che ci date sempre. Sono arrivato in Nazionale anche grazie a voi, questo è un punto veramente importante».

Punto di forza

Yerry Mina (finalmente tornato al 100% fisicamente) è stato uno dei simboli della prova di grinta e determinazione del Cagliari. Ha ingaggiato un duello senza esclusione di colpi con Álvaro Morata, che dopo 62' in cui ha faticato tantissimo (complice Caprile) è andato volutamente a colpire il colombiano a palla lontana, si è preso un giallo e ha deciso che non poteva più reggere le provocazioni, chiedendo lui il cambio. «Morata è un calciatore forte: io amo giocare dando tutto e mettendo grande intensità, poi se c’è fallo o contatto fisico fa parte del gioco e chiedo scusa», le sue parole sulla partita nella partita che lo ha visto stravincere.

Nuovo ruolo

Chi si sta specializzando in un ruolo diverso, da interno di centrocampo, è Gianluca Gaetano. Ex trequartista e fa sapere di apprezzarlo: «Sono tornato a divertirmi, ringrazio Pisacane per avermi messo lì. Il gol e gli assist arriveranno, sono soddisfatto della partita mia e della squadra», ha detto il numero 10 sulla novità tattica che lo riguarda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari spaventa il Como

Finisce 0-0, nel finale occasionissima per Zito Luvumbo 
l Nello sport
Strade di sangue

Animali liberi di attraversare: «Servono barriere e dissuasori»

I sindaci chiedono «interventi mirati, inclusi più abbattimenti» 
Alessandra Carta
Sarcidano e Barbagia.

Amministratori disperati: «Troppi rischi»

Giorgio Ignazio Onano
Il focus

I leoni da tastiera? «Gente frustrata»

Mazzette (Università di Sassari): la logica del capro espiatorio alla base dell’odio social 
Piera Serusi
Siccità

La sete della Nurra: «Indennizzi subito e lotta agli sprechi»

Il grido di agricoltori e allevatori: la Regione intervenga senza indugi  
Mariangela Pala Fabrizio Ungredda
Il dibattito

Il rebus del fine vita, i nodi da sciogliere sulla morte “etica”

Associazioni, medici e legali al Brotzu: «Mancano ancora linee guida chiare» 
Umberto Zedda
Magie d’inverno

Intelligenza artificiale L’uomo quantistico nella nuova società

Derrick de Kerckhove a Nuoro: un futuro completamente diverso  
Giovanna Pittalis
Spettacoli

Il campione di Selegas sbanca il gioco in tv

Gabriele Casti, 34 anni, insegnante, alla “Ruota della fortuna” ha già vinto 209.900 euro 
Paolo Carta
Tragedia sulla A22

Incinta al nono mese, muore d’incidente

Ha urtato il tir che la precedeva. Nel Bolognese 18enne falciata sulle strisce 