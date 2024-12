Caprile-Scuffet ipotesi scambio con il Napoli  

Il Cagliari si prepara per un mercato porta a porta. Nel senso che il presidente Tommaso Giulini e il direttore sportivo Nereo Bonato andranno a cercare due elementi da sistemare nella propria porta e davanti a quella avversaria. Ma prima degli acquisti, il club rossoblù dovrà vendere, magari sacrificando uno dei suoi gioielli con più richieste, il centrocampista rumeno Razvan Marin.

Obiettivo numero uno

L’inizio di stagione ha certificato un problema in porta ed ecco che il Cagliari, da qualche giorno, ha avviato un discorso col Napoli per uno scambio di prestiti. Simone Scuffet, scivolato nelle gerarchie dopo un avvio d stagione tutt’altro che irresistibile, potrebbe essere girato alla corte di Antonio Conte, dove ricoprirebbe il ruolo di dodicesimo alle spalle del concittadino e amico Alex Meret. Percorso inverso per Elia Caprile, classe 2001, che a Cagliari potrebbe trovare quegli spazi negatigli sotto il Vesuvio, ritrovando quel Nicola con cui è stato protagonista a Empoli la passata stagione. Questione di dettagli, ma l’affare potrebbe essere chiuso già all’alba del mercato, che partirà il 2 gennaio e andrà avanti fino alla mezzanotte del 3 febbraio.

Caccia alla punta

Da una porta all’altra, il Cagliari cerca un elemento che possa affiancare o far rifiatare Roberto Piccoli. Una soluzione sarebbe quella di riportare in rossoblù Eldor Shomurodov, ma la Roma vorrebbe cederlo a titolo definitivo, soluzione che il Cagliari non può prendere in considerazione per l’alto costo sia del cartellino che dell’ingaggio. Shomurodov potrebbe tornare in Sardegna solo in prestito, ma questo potrebbe accadere solo a fine mercato. E allora si valutano altre strade, con una punta che, in organico, prenderebbe il posto di Gianluca Lapadula, in scadenza di contratto e che il Cagliari lascerebbe partire. Tra le ipotesi, quella del Palermo, che punterebbe sull’italo-peruviano per rilanciarsi in chiave promozione.

Il sacrificio

Ma anche in questa sessione di mercato, prima di acquistare il Cagliari dovrà cedere. Lapadula, ma non solo. Come in estate, anche a gennaio, nei primi dieci giorni, per Yerry Mina c’è una clausola che permetterebbe la sua partenza in caso di offerta di 2 milioni. Il club rossoblù vuole trattenere Matteo Prati, nonostante l’ex Spal sia retrocesso nelle gerarchie di Nicola, mentre potrebbe ascoltare le offerte per Marin, che con le prestazioni con la sua nazionale ha un buon appeal anche a livello internazionale. Difficilmente, invece, lascerà Cagliari Jakub Jankto, arrivato sfruttando il cosiddetto “decreto crescita” e che potrebbe essere ceduto solo in Italia.

Infine, nei prossimi giorni si dovrà trovare un accordo con la Dinamo Zagabria per definire il futuro di Marko Rog. Il prestito del croato scadrà il 31 dicembre e si lavora per trasformare il prestito in una cessione a titolo definitivo.

