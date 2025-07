Caprile rilancia la sfida tra salvezza e Nazionale 

Un indizio, più che una prova. Ma pesa, e tanto pure. Il fatto che Caprile sia stato scelto dal Cagliari per la conferenza stampa di ieri a Ponte di Legno, quasi spazza via sul nascere i timori per un eventuale suo addio last minute nonostante le tentazioni del mercato. «Avere la stima di molte squadre significa che ho fatto bene con il Cagliari e anche in precedenza, sono concentrato sul rossoblù e su nient’altro. Non ascolto ciò che si dice in giro», chiarisce il portiere veronese, che archivia con eleganza la parentesi Napoli dal quale è stato appena riscattato per 8 milioni: «Ho avuto la fortuna di indossare quella maglia, anche se soltanto sei mesi. Di Napoli posso solo parlare bene. Ho scelto io di andare via, grazie al Cagliari che mi permette di continuare a giocare ad alti livelli».

L’azzurro

E oltre a volersi confermare a questi livelli in Serie A, Caprile punta alla Nazionale. «Solo facendo bene con il Cagliari posso sperare di vestire l’azzurro. Non è un obiettivo ma un sogno», tiene a precisare. «A oggi tutti gli altri portieri nel giro azzurro sono più forti di me, giocano in Champions League e in grandi squadre. Io devo lavorare tanto per arrivare al loro livello», ammette.

Il nuovo staff

Nuovo giro, nuova corsa. Rispetto alla scorsa estate, sa già che cosa lo aspetta. «Sono contento. Innanzitutto ringrazio il Cagliari per lo sforzo fatto per tenermi qua. Non vedevo l’ora di ripartire e di mettermi a disposizione del nuovo mister». E del nuovo preparatore dei portieri, Luca Bucci. «Ne approfitto per ringraziare Squizzi con cui ho lavorato nella scorsa stagione», la premessa, «ora non vedo l’ora di migliorarmi con Bucci. Io so che da portiere devo dare una mano alla squadra, facendo da punto di riferimento nelle due fasi di gioco». Su Pisacane: «È giovane e bravo, capace di lavorare con i giovani ma non solo, e di toccare le corde giuste di un gruppo con l’età media più bassa rispetto all’anno scorso. Lo stiamo seguendo tanto con convinzione sin dal primo momento». Nello specifico: «Vuole che si partecipi tutti a livello offensivo e con la costruzione dal basso, mi chiede di parlare e dare una mano alla squadra. Questo è sicuramente stimolante anche a livello personale».

Il gruppo

Caprile si è soffermato sulla bontà del gruppo, con punti di riferimento chiari. «Ripartire dallo stesso gruppo può essere senza dubbio un plus per noi, perché ci conosciamo bene e sempre meglio», puntualizza. «La Serie A è un campionato agguerrito, non ti regala niente nessuno e il minimo errore lo paghi». Obiettivo? «Vogliamo raggiungere la salvezza quanto prima per poi vedere cosa si potrà fare in più».

