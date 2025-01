Caprile pronto per un esordio col botto 

Al Cagliari è legato il momento più triste della sua giovane carriera, paradossalmente uno dei più emozionanti, epico quasi, nella storia recente del club rossoblù. «Quando due anni fa col Bari abbiamo perso la finale playoff, in famiglia abbiamo pianto», ha rivelato in una recente intervista Elia Caprile col tono della voce ancora smorzato dalla rabbia. La ferita non si è rimarginata del tutto, ha ammesso, e certo non immaginava che il rilancio dopo la breve parentesi napoletana sarebbe passato proprio per la Sardegna. E che il suo capitano sarebbe diventato addirittura Leonardo Pavoletti, colui che lo ha castigato al 94’ in quel memorabile 11 giugno 2023 e che lo ha accolto con un sorriso grande così ieri ad Asseminello per il primo allenamento. C’erano, invece, decine di tifosi ad attenderlo lunedì in aeroporto nonostante l’ora tarda. Colpito subito al cuore, dunque, il vecchio-nuovo portiere di Davide Nicola che lo ha avuto lo scorso campionato a Empoli e rivoluto in questa sua nuova avventura. Arriva in prestito con diritto di riscatto. Sabato a San Siro l’esordio col botto contro il Milan.

Il percorso

Dalle giovanili del Chievo al Cagliari passando per la seconda squadra del Leeds in Inghilterra, una stagione in C nella Pro Patria con ben dodici “clean sheet”, una salvezza clamorosa, appunto, tra i pali dell’Empoli e il sogno Napoli (città e squadra del cuore del padre) arrivato forse troppo presto. Ha raccolto giusto le briciole all’ombra di Meret e a 23 anni il vestito del dodicesimo gli stava evidentemente stretto, per quanto la squadra di Conte rappresenti il top in Italia. Meglio parare con continuità, poi si vedrà. La sfida in rossoblù diventa per lui uno step importante, dunque, per dare seguito all’exploit di l’Empoli con un finale strepitoso. Ne sa qualcosa Nicolas Viola, a cui Caprile parò un rigore. E di lui si fida ciecamente Nicola, che lo ha voluto fortemente anche per come gioca il pallone con i piedi. E pensare che la sua avventura in Serie A con gli azzurri toscani era cominciata con una papera clamorosa. «Una quaglia», come l’ha definita lui. «Una quaglia così proprio all’esordio in A, tra l’altro il giorno del mio compleanno e contro il Verona, la squadra della mia città. Mi sono persino infortunato, e non è stato un infortunio banale. Ho pensato: e quando rigioco più». In effetti sono passati cinque mesi tra infermeria e panchina. La svolta è coincisa con l’arrivo di Nicola.

L’Isola nel destino

Cresciuto col mito di Gigi Buffon e l’ossessione dei guanti. Da bambino voleva fare il portiere anche quando i cugini in cortile lo spingevano verso la porta avversaria. Dice di essere particolarmente goloso. Fosse per lui mangerebbe pizza ogni giorno, ha già pronto, in compenso, l’elenco dei piatti tipici sardi da assaggiare. Nella sua nuova casa (ancora la deve cercare) non mancherà il pianoforte, passione che sta coltivando da poco ma che lo sta coinvolgendo tantissimo. Magari in ritiro gli capiterà di suonare per la squadra insieme a Lapadula, pianista rossoblù in stato più avanzato. «Il Cagliari è stato amore-odio sinora, speriamo che d’ora in poi diventi solo amore», ha detto appena sbarcato ad Elmas. «Sono davvero felice di essere arrivato in Sardegna e non vedo l’ora di scendere in campo», ha ribadito ieri subito dopo la firma. Il 25 sulle spalle, il Cagliari nel destino.

