Caprile, Piccoli e Adopo dentro. Poi si vedrà 

Dopo l’allenatore, lo staff e, soprattutto, la squadra. Il Cagliari è già al lavoro per provare ad alzare l’asticella sotto il profilo tecnico e far in modo, allo stesso tempo, che Fabio Pisacane possa contare su buona parte della rosa già nel ritiro di Ponte di Legno, dal 13 al 22 luglio. Sul tavolo diverse strade, più o meno percorribili. Di sicuro, le strategie rossoblù non possono prescindere dai riscatti di Piccoli, Adopo e Caprile, i cui diritti ai prezzi fissati l’estate scorsa andranno esercitati tra lunedì e mercoledì. L’altro nodo da sciogliere prima di allargare, eventualmente, gli orizzonti riguarda i contratti in scadenza. Il rinnovo di Viola non è più scontato come sembrava esserlo solo poche settimane fa. Inevitabile l’addio di Augello dopo due stagioni? Hanno già salutato la compagnia gli altri svincolati Palomino e Jankto.

Sul piatto 24 milioni

C’è fermento in vista della finestra dedicata ai riscatti, l’antipasto di un mercato che si preannuncia chirurgico e imprevedibile allo stesso tempo. Un’operazione importante per il Cagliari, la più costosa nella storia del club considerato che dovrebbe sborsare in un colpo solo 12 milioni per Piccoli, 4 per Adopo e 8 per Caprile. In tutto 24, quindi, ai quali vanno poi aggiunti i 2 per la prima tranche di Gaetano (in questo caso il riscatto è obbligatorio). Sono chiaramente situazioni slegate tra loro. E se l’acquisto del cartellino del centrocampista vien da sé, visto anche l’importo, sugli altri due ci sono state riflessioni supplementari, soprattutto sull’attaccante. Nel frattempo, è arrivato il benestare di Pisacane, che stravede per lui. I vertici rossoblù si sono presi un ultimo weekend di riflessione. La tendenza, tuttavia, sembra essere quella di (ri)portarli tutti e tre a casa per poi capire quali scenari possono aprirsi per loro e valutarli nel caso. Su Caprile avrebbero messo gli occhi addosso il Milan e il Torino. Piccoli, a sua volta, piace molto sia alla Fiorentina che al Bologna. Quest’ultimo, tra l’altro, sarebbe sulle tracce anche di Zortea. Insomma, è tutto un divenire. Intanto, il Cagliari prova a prendersi il sicuro. Poi si vedrà.

La valigia sul letto

Dopo i riscatti di Zappa, Deiola e Mina, restano in sospeso quelli di Viola e Augello. Il fantasista calabrese è appena rientrato dagli Usa dove ha partecipato al torneo TST e dove avrà avuto modo, tra l’altro, di confrontarsi con il nuovo allenatore. Ora ci sarà il confronto decisivo, quello con il patron Giulini per capire se ci sono i presupposti per allungare l’avventura rossoblù di un’altra stagione considerato anche che tra quattro mesi compirà 36 anni. Le condizioni - nel caso - dovrebbero essere le stesse dell’estate scorsa. Tempo al tempo. Più passa il tempo, invece, e più aumentano le possibilità che possano dividersi le strade del Cagliari e di Augello che vuole monetizzare i sette assist di quest’anno approfittando anche dello status di svincolato.

Ha ancora un anno di contratto ma è destinato a lasciare l’Isola prima del tempo il direttore sportivo Bonato che paga la scelta di Pisacane (lui non era d’accordo). Un divorzio sofferto ma inevitabile. Lascia comunque da vincitore dopo due anni e mezzo, con una promozione, due salvezze e un grande esempio di stile e garbo tra tutti i dipendenti del club rossoblù.

