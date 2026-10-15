Caprile, parate da record dedicate al ct 

I portieri sono in porta per parare, vero, verissimo. Lui, però, lo sta facendo più degli altri. E anche domenica sera contro la Juventus, Elia Caprile è stato a dir poco strepitoso, decisivo. Nove-parate-nove, è record stagionale in Serie A in una sola partita che il numero uno del Cagliari condivide con il collega dell’Atalanta Carnesecchi (assoluto protagonista, a sua volta, nel match contro la Roma alla seconda giornata). Non solo, insieme al romanista Svilar e al laziale Mandas, Caprile è l’unico ad aver chiuso per ben tre volte la porta senza subire reti. Ne ha subite in tutto proprio tre in queste prime sei giornate e grazie anche alle sue prodezze, la squadra di Pisacane ha la miglior difesa del torneo insieme a quella di Gasperini.

Gli scenari azzurri

Numeri pazzeschi per il vero top player rossoblù, decisivo nelle ultime due salvezze e salito subito in cattedra anche nel campionato appena cominciato con il 90,3% di parate sui tiri complessivi subiti dal Cagliari nello specchio della porta. «È troppo forte, merita la Nazionale senza dubbio», ha detto, non a caso, il compagno Yerry Mina ai microfoni di Dazn appena finito il match con i bianconeri. In effetti, la sua esclusione dalla prima lista del nuovo ciclo azzurro di Mancini ha sorpreso, e non poco. Il ct ha preferito puntare su Vicario, Carnesecchi e il 18enne del Bologna Pessina, alle spalle di Donnarumma. Tra l’altro, Caprile ha stravinto la sfida nella sfida con il neo juventino cinque giorni fa alla Domus. Fenomeno. Lui minimizza, sin troppo umile. «Si parla tanto della Nazionale, ma so che posso tornare in azzurro solo facendo bene per il Cagliari e dando tutto per questa squadra. Poi il commissario tecnico ha fatto le sue scelte e le farà, ma io le accetto», si limita a dire dopo aver sbattuto la porta in faccia alla Vecchia Signora. E il dubbio vien da sé: se Vicario è stato pagato 15 milioni la scorsa estate, quanto vale oggi Caprile?

La scelta rossoblù

Tempo al tempo. Le sirene attorno al portierone veronese di origini napoletane suonano sempre più insistentemente. Non solo in Italia, in Premier League per esempio ha parecchi estimatori. Le tentazioni potrebbero accumularsi alla ripresa del mercato a gennaio, ma se ne riparlerà eventualmente a fine stagione. Il Cagliari non ha alcuna intenzione di privarsene a campionato in corso, così come lui non vuole certo lasciare la nave prima di averla riportata in porto. Caprile è sempre più convinto della scelta fatta in estate, anche se il fatto di non giocare le coppe europee lo sta penalizzando in Nazionale, probabilmente. Lui intanto si prende la scena col Cagliari e si gode il quarto posto in classifica. Lunedì a Monza i nuovi guanti di sfida.

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