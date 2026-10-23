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Il caso.
24 ottobre 2026 alle 00:43

Caprile ora è anche albanese Se la Fifa darà il via libera il ct Maran potrà convocarlo 

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Non l’ha presa bene e – si racconta – non ne ha fatto mistero. A settembre, quando il ct azzurro Roberto Mancini non l’ha convocato, la voce si era sparsa in un attimo.

Elia Caprile, portiere del Cagliari, autore di un campionato da azzurrabile e di un inizio di stagione impeccabile, si sentiva almeno al livello dei primi tre portieri della Nazionale. Ad indicarlo erano anche tutte le statistiche legate al rendimento, che fanno del numero uno rossoblù uno dei migliori interpreti del ruolo in Italia. E, proprio in quei frangenti, è emersa l’indiscrezione del possibile ottenimento della cittadinanza albanese per permettere al veronese, guardiano dei pali rossoblù, di giocare da titolare con la selezione guidata dal ct Rolando Maran, ex allenatore del Cagliari. La cittadinanza, come riportano i media di Tirana, con tanto di pubblicazione dei documenti, in realtà Caprile l’ha ottenuta per la moglie, che è di origini albanesi. Tuttavia, potrebbe non bastare per indossare la casacca della selezione che in porta, anche se da dodicesimo, vede già assoldato Sherri, che a Cagliari è il vice Caprile. Bisognerà capire se la Fifa accoglierà l’ottenimento del passaporto come requisito utile, accordando il via libera al portiere, che con la Nazionale maggiore non ha mai giocato pur avendo fatto parte della lista nel breve percorso da ct di Rino Gattuso. Va detto che ci sarebbero precedenti che non depongono a favore di una convocazione da parte dell’Albania, ma nel calcio non esistono mai regole certe. E che Mancini potrebbe ripensarci e chiamarlo in Azzurro. Si vedrà.

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