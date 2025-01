Caprile: ora chiamatemi pure Sant’Elia 

Assemini. Elia Caprile, per tutti Sant’Elia. Gli sono bastati novanta minuti per prendersi il Cagliari. E convincere anche i più scettici che in fondo, sì, quello scambio col Napoli per Scuffet era da farsi. Dando così ragione a Nicola, che già lo aveva allenato a Empoli e lo ha rivoluto fortemente nell’Isola quando ha saputo della sua insofferenza all’ombra del Vesuvio e dell’intoccabile Meret. Eroe di San Siro, le sue parate contro il Milan hanno pesato quanto il gol di Zortea. Piedi buoni, oltre alle mani, ma questo si sapeva. A sorprendere è stata, piuttosto, la personalità con cui ha gestito un esordio col botto e il reparto difensivo. Ha soli 23 anni, ma sa quello che vuole dal calcio e come ottenerlo. «Anche se non so quali siano le mie reali possibilità e non ho idea di quanto possa arrivare in alto. Io so solo che devo lavorare sodo, questo mi hanno insegnato i miei genitori e questo io faccio».

Bizzarro davvero, il destino. Il suo rilancio passa ora dalla squadra che è stata per giorni uno dei suoi incubi più frequenti. C’era lui, infatti, nella porta del Bari quando Pavoletti segnò al 94’ il gol della promozione l’11 giugno del 2023. «Al Bari mi ero legato tanto e se ci penso mi fa ancora male». Domenica con il Lecce (quasi un derby per lui) l’esordio alla Domus. «Non vedo l’ora», ha detto ieri il portiere veronese nella conferenza stampa con la quale ha aperto il proprio cuore ai tifosi rossoblù, dopo i guanti. «Mi ritengo un ragazzo fortunato», la premessa. «Solo tre anni fa giocavo in C davanti a cento persone, sabato ero a San Siro e ho fatto la partita che ho fatto. Questo mi riempie d’orgoglio, ma anche di grande responsabilità».

La scelta

«Ho impiegato poco, pochissimo, a dire sì al Cagliari. Sapevo che poteva essere l’occasione giusta per me per rimettermi in gioco, per dimostrare che posso giocare titolare in Serie A. Io volevo giocare di più. Ne ho parlato col Napoli che ha dato il suo benestare per cercare una soluzione. Il Cagliari è stato bravo poi a trovare un accordo».

Napoli

«A Napoli ho sofferto tanto, ero infelice. Perché la felicità me la dà il giocare a calcio. Mi sono concentrato sul lavorare sodo tutti i giorni per farmi trovare pronto quando sono stato chiamato in causa. Di Napoli posso parlare solo bene. La città è splendida, le persone sono splendide. L’ambiente è splendido e il gruppo che lavora lì è splendido. Io auguro il meglio al Napoli e di arrivare sino a dove merita di arrivare. Ma il desiderio di giocare era troppo forte e mi ha portato a fare questa scelta».

Bari-Cagliari

«Il gol di Pavoletti al 94’ in Bari-Cagliari mi fa ancora un po’ male. Non ne abbiamo parlato tanto da quando sono arrivato, devo essere sincero, nemmeno con lo stesso Leo che, sapendo quanto ne ho sofferto, è stato rispettoso nei miei confronti».

Il Cagliari

«Ho fatto una scelta dettata dalle esigenze della mia carriera. Sono pronto a dare il 100% per il Cagliari, così come ho sempre fatto da quando sono partito dal Chievo, passando per il Leeds, la Pro Patria, il Bari, l’Empoli, il Napoli e, ora, il Cagliari. Dove, ripeto, sono qui per dare il 100% di me per arrivare alla salvezza».

Milan-Cagliari

«Sono contento di quello che ho fatto io, ma in primis la squadra. Uscire con un punto da San Siro non è mai semplice. È stato importante per me iniziare bene. La parata più difficile e importante? L’uscita bassa su Jimenez nel secondo tempo. Quando non giochi da tanto, l’occhio per alcune palle si perde. Ho dovuto così carburare all’inizio, poi ho cercato di essere un valore aggiunto per la squadra, con le uscite e prendendomi qualche responsabilità in più».

Nicola

«Il fatto di conoscere il mister mi dà qualche vantaggio. Si è speso molto per avermi qua e sono contento di poter lavorare di nuovo con lui. Anche l’anno scorso a Empoli mi ha dato tanta fiducia e spero di ripagarla. Forse vede in me il portiere che in questo momento gli può dare una mano per raggiungere la salvezza».

Gli obiettivi

«L’obiettivo principale è la salvezza. Siamo partiti molto bene a San Siro, ora però non dobbiamo fermarci. Quello personale, invece, è migliorarmi in tutti gli aspetti del gioco, di venire al campo per cercare di essere sempre migliore del giorno prima. Poi a fine anno tirerò le somme. Ma l’obiettivo mio è quello del Cagliari, la salvezza».

La Sardegna

«Sono arrivato a Cagliari da solo, per ora. Appena troverò casa, mi raggiungeranno la mia fidanzata Melodi e il mio cane Wendy e da lì inizierà la mia vita in Sardegna alla scoperta di questa Isola».

Sant’Elia

«Il gioco di parole tra il nome mio e quello del Santo mi ha fatto piacere. Ora tutti mi chiamano Sant’Elia. Lo stesso Cagliari ha fatto un post bello e divertente. Sì, diciamo che siamo partiti bene».

La Domus

«Giocare da avversario alla Domus, vi assicuro, non è mai semplice. Lo stadio è molto compatto, quasi sempre pieno. E quando magari la partita si mette bene per il Cagliari, diventa un casino per gli altri. Lo stadio spinge e senti quella spinta».

Il sogno

«Tutti i bambini che iniziano a giocare a calcio, sognano di farlo un giorno in Serie A. Non so quali siano le mie reali possibilità e non ho idea di quanto possa arrivare in alto. Io so solo che devo lavorare sodo, questo mi hanno insegnato i miei genitori e questo faccio. Poi tra cinque anni farò un primo bilancio. Sicuramente mi ritengo fortunato. Tre anni fa giocavo in Serie C davanti a cento persone, sabato scorso ero a San Siro e ho fatto la partita che ho fatto. Questa è una cosa che non posso dimenticare e che mi dà orgoglio ma anche ulteriore responsabilità».

Le passioni

«So che Lapadula ha la stessa mia passione per il pianoforte ma non ho ancora affrontato l’argomento con lui. Mi piace poi mangiare, la pizza ma non solo. Gaetano mi sta facendo fare un tour tra i ristoranti con i piatti tipici sardi».

Cagliari-Lecce

«In effetti, considerato quanto sono rimasto legato a Bari la prossima gara con il Lecce si può considerare un derby per me. Ma è, soprattutto, una partita importante per il Cagliari. Sappiamo che stanno affrontando un buon momento, ma siamo consapevoli di quanto valiamo noi. Non vedo l’ora che sia domenica».

RIPRODUZIONE RISERVATA