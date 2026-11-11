Altre otto parate, per impreziosire una galleria di interventi che comincia a diventare ricchissima e spettacolare. La nuova prestazione da urlo di Elia Caprile, decisivo sabato scorso in Cagliari-Frosinone per blindare l’1-0, non può essere più considerata una sorpresa: è l’ennesima dimostrazione di come il portiere veronese sia a pieno titolo non solo uno dei grandi punti di forza dei rossoblù ma anche una delle certezze dell’intera Serie A. E questo stride non poco con le scelte di Roberto Mancini, che per la seconda volta su altrettante convocazioni lo ha ignorato e ha preferito altri profili tra i pali. Una decisione che presto potrebbe aprire a un clamoroso cambio di nazionalità, visto che da un mese a questa parte (con documenti alla mano) c’è l’Albania sullo sfondo ed è una tentazione tutt’altro che trascurabile.

La preferenza

A settembre, Mancini ha preferito a Caprile il portiere del Bologna Massimo Pessina. Ossia la riserva del titolare Skorupski, con appena due presenze nelle prime undici giornate di Serie A (ne aveva una al momento della chiamata). Adesso, alle spalle dell’intoccabile e titolarissimo Donnarumma, sono stati confermati Marco Carnesecchi (Atalanta) e Guglielmo Vicario (Juventus) già presenti un mese e mezzo fa. Le convocazioni sono uscite giovedì sera, Caprile ha poi risposto in campo: contro il Frosinone ha vinto il premio di Player of the Match, assegnato da Lega Calcio Serie A e Panini al migliore di ogni partita, come già successo con la Juventus alla sesta giornata. E ha blindato di nuovo la porta, dopo i dodici gol incassati (troppi) nelle quattro sconfitte consecutive. Numeri da record, che dimostrano come sia tra i portieri più forti del campionato. Anche senza l’Azzurro.

Al top

Non è più il portiere meno battuto del campionato, titolo mantenuto per alcune settimane a inizio stagione quando il Cagliari era tra le migliori difese addirittura d’Europa. Ma è quello più impegnato: ben 48 parate complessive, il numero più alto di tutta la Serie A, supera di una proprio il suo “rivale” in Nazionale Carnesecchi che si è fermato a 47 con una prestazione di spessore domenica contro il Monza, dove ha letteralmente salvato i bergamaschi e (forse) la panchina del suo allenatore Sarri. È riuscito a mantenere di nuovo la porta inviolata, come non accadeva dalla precedente vittoria del Cagliari contro l’Udinese, e i clean sheet diventano quattro: solo Vicario ne ha di più, cinque. Le otto parate di sabato, invece, non sono il suo record (in questo campionato nove contro la Juventus l’11 ottobre, in generale undici contro il Milan nel suo esordio assoluto in rossoblù a gennaio 2025) ma sono senza dubbio fra quelle più difficili. Su tutte il doppio intervento nella stessa azione a un quarto d’ora dalla fine, quando ha mandato sulla traversa il destro di Cichella e poi respinto la girata di Bîrligea.