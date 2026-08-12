Caprile, il vero top player del Cagliari 

Due rigori parati per cominciare al meglio la stagione. Il 2026-2027 di Elia Caprile è iniziato con il piede giusto, con il doppio intervento nella serie finale dal dischetto su Koutoune prima e Laarej poi nel Trofeo Gigi Riva sabato scorso. Vero, era “solo” un’amichevole, ma è proprio dalle prime partite che si cominciano a costruire fiducia e affidabilità. E lui, in tal senso, ne ha da vendere.

Il precampionato di Caprile si è concluso con uno score perfetto: cinque amichevoli, zero gol subiti. Le tre reti incassate dal Cagliari sono arrivate con in porta Kehayov (nel 12-1 in famiglia contro la Primavera) e Sherri (nel 2-2 con l’Union Berlino). Per il resto, quando c’era lui fra i pali, strada sbarrata agli attaccanti avversari e porta del tutto inviolata nei test contro Sampdoria, Modena e lo stesso Nizza.

Punto di forza

Per una squadra come il Cagliari, chiamata a confermare la categoria, avere un portiere del genere è un lusso su cui costruire le solide fondamenta della nuova stagione: nessuna delle rivali, tra chi sulla carta lotterà per lo stesso obiettivo dei rossoblù, ha un numero 1 così forte. E la salvezza passa anche dalle mani di Caprile, che dal suo arrivo ha dimostrato di essere spesso decisivo e di saper gestire la pressione.

In un gruppo giovane come quello a disposizione di Fabio Pisacane, Caprile (che farà 25 anni il prossimo 25 agosto) sembra già un veterano per come sa dare tranquillità alla squadra. Oltre che per gli interventi: nella scorsa Serie A è stato il secondo portiere per parate, 122, dietro soltanto a Emil Audero della Cremonese. E più volte le sue prodezze hanno salvato il risultato, vedi le partite con Parma (all’andata e al ritorno) e Como (quando vinse per la prima volta il premio di Player of the Match) solo per citarne alcune.

Margini di crescita

«Sento di avere ancora tantissimo da imparare», ha detto Caprile qualche settimana fa, dal ritiro di Ponte di Legno. Una frase che evidenzia come non si senta per niente arrivato, nonostante le numerose soddisfazioni dell’ultimo anno, e di come voglia fare ancor di più da quanto già mostrato.

Dove può ulteriormente perfezionarsi? A livello tecnico di sicuro no, vista l’esplosività fra i pali e la qualità dei suoi interventi. Può essere sul fronte dei numeri: l’anno scorso i rossoblù hanno subito 53 gol, la quinta peggior difesa dietro solo alle retrocesse Cremonese, Pisa e Verona, oltre al Torino. Ma di certo non si possono imputare a lui, dato che le sue sbavature si sono contate sulle dita di una mano.

Lo status

Caprile è arrivato a Cagliari a gennaio 2025, dopo metà stagione da 12esimo a Napoli. Era una priorità assoluta: i tre portieri che si erano alternati nel precedente anno e mezzo (Radunovic, Scuffet e Sherri) non avevano convinto e serviva un estremo difensore affidabile. Dal super esordio al Meazza contro il Milan non ha più mollato la porta, tolta una gara di coppa contro il Frosinone: 1620’ su 1620’ nel 2024-2025, 3420’ su 3420’ nel 2025-2026.

Un acquisto più che azzeccato, che in questo anno e mezzo è maturato tantissimo dentro e fuori dal campo. Si è preso la Nazionale, seppur ancora senza debuttare, e nel frattempo è diventato padre: il 20 novembre 2025 al Policlinico è nato Edoardo. «Sarà per sempre sardo», ha detto alla presentazione della rosa a Pula. «Cagliari ha dato i natali a mio figlio e mi ha dato l’occasione di rilancio, avrò sempre un legame speciale con questa terra».

In ascesa

A giugno 2025, il Cagliari ha riscattato Caprile dal Napoli per 8 milioni, cifra da subito sembrata un affarone. Ora vale tre volte tanto, ma il mercato non è più una preoccupazione. A giugno qualche voce era spuntata (Besiktas e Feyenoord), ma senza che il discorso venisse approfondito. E ora chi cercava un portiere fra Italia ed Europa, tolta forse solo la Juventus, è già al completo.

Per Caprile comincia così la sua terza stagione in rossoblù, la seconda dall’inizio. Ma rispetto a gennaio e luglio 2025 ha già raggiunto una dimensione più alta, quella del leader, come dimostrato dalla fascia da capitano indossata più volte nell’ultimo anno (contro il Genoa la prima volta dal 1’). E, in un gruppo che ha profondamente cambiato volto, una certezza del genere in porta è un valore aggiunto.

RIPRODUZIONE RISERVATA