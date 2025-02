Caprile, il primo “clean sheet” non si scorda più 

La parata su Vlahovic all’89’ vale un punto d’oro per il Cagliari e il primo “clean sheet” per lui con la maglia rossoblù. «L’importante è il risultato della squadra, le soddisfazioni personali passano in secondo piano. Abbiamo conquistato un pareggio importante contro una grande squadra che gioca per lo scudetto e la Champions, questo è ciò che conta». La scena preferisce prendersela tra i pali, Elia Caprile, protagonista anche ieri a Bergamo e decisivo al fotofinish. «Ci portiamo a casa, soddisfatti, questo risultato e la prestazione». Punto e a capo.

La svolta

Arrivato nell’Isola attraverso il mercato di gennaio dal Napoli nello scambio di prestiti con Scuffet, il portiere veronese ha avuto un impatto a dir poco esplosivo. «Ringrazio indubbiamente mister Nicola per la fiducia, la società e i compagni che mi hanno dato questa opportunità importante». Da quando c’è lui in porta, la stessa difesa sembra quasi vivere con meno apprensione e più serenità anche le situazioni pericolose. «Non so se la squadra si fidi di me, non devo essere io a dirlo, non è compito mio questo», taglia corto Caprile. «Io penso soltanto a mettermi a disposizione e ad aiutare i compagni dei quali - questo sì, lo posso dire - io mi fido ciecamente».

La partita

Dopo San Siro contro il Milan, dunque, un altro pari eccellente grazie anche ai suoi interventi. «Abbiamo interpretato benissimo la partita concedendo davvero poco considerato poi il potenziale offensivo dell’avversario», tiene a precisare il numero 25 rossoblù che considera proprio la parata su Vlahovic la più difficile del pomeriggio al “Gewiss Stadium”. «Ma ripeto, non mi piace soffermarmi sulle mie parate o sulla mia partita in generale. Ciò che conta è la squadra e il risultato che tutti insieme abbiamo ottenuto». Ora testa alla Juventus. «Un’altra grande squadra contro la quale siamo pronti a giocarcela».

Mina senza sosta

«Pensiamo a una partita alla volta, passo dopo passo», il commento a caldo del difensore Mina ai microfoni di Dazn. «Dobbiamo soffrire per conquistare la salvezza e soffriremo tutti insieme», ha voluto rimarcare il colombiano per poi ringraziare tutta la squadra «perché ha lottato sino alla fine senza mai arrendersi». Un pareggio a 360 gradi: «Sappiamo bene quanto sia forte l’Atalanta, ma grazie allo sforzo di tutti - dell’allenatore, dello staff tecnico e di noi giocatori - siamo riusciti a fare un’ottima partita».

