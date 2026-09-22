Caprile, il numero uno fra i numeri uno 

Il portiere meno battuto della Serie A. La maxi sosta per le nazionali regala a Elia Caprile e al Cagliari lo scettro di miglior difesa del campionato, con appena 2 gol subiti. Un dato su cui c’è la traccia indelebile delle mani del numero uno veronese, ma di origini campane, risultato più volte decisivo come sempre avvenuto dal suo arrivo in rossoblù a gennaio 2025.

Solo Hakan Calhanoglu alla seconda giornata, in Cagliari-Inter che è anche l’unica sconfitta (e l’unica partita non vinta), e Gianluca Scamacca nella comunque trionfale trasferta di Bergamo, sono riusciti a battere Caprile. Per il resto, tutti gli altri attaccanti che i rossoblù si sono trovati contro sinora sono stati prontamente respinti. Eppure, nonostante questo rendimento super, non è stato considerato per la Nazionale.

I numeri

Non solo il dato sui gol subiti: Caprile è in testa anche al numero di partite con la porta inviolata, 3 su 5 così come Mandas della Lazio, Svilar della Roma (che però hanno subito un gol in più) e l’ex rossoblù Vicario (ma la Juve ha già incassato 4 reti). Ha effettuato 18 parate in tutto, di cui 6 soltanto sabato a Udine dove è stato insuperabile soprattutto nei primi minuti della ripresa, poco prima del gol di Maldini, blindando la porta e consentendo al Cagliari di costruire così la vittoria valsa il quarto posto.

Non è tra i primissimi per numero di parate, solo ottavo (il migliore, in tal senso, è Falcone con 27), ma questo non è necessariamente un dato negativo: significa anche che la difesa del Cagliari è riuscita a tenere relativamente basso il numero dei tiri in porta avversari (4 di media a partita). Lo dimostra il fatto che il portiere rossoblù, con il 90% di parate, abbia anche la percentuale più alta fra i compagni di reparto che hanno giocato tutte le 5 giornate fin qui disputate.

Azzurrabili

Guardando gli altri portieri italiani del campionato, Caprile risulta ai vertici. E questo stride sulle scelte di Mancini, che per il suo nuovo ciclo nel ruolo ha preferito altri (fra cui la sorpresa Pessina del Bologna, appena una presenza in questa Serie A) dopo che invece l’estremo difensore del Cagliari era stato chiamato da Gattuso – senza però mai andare nemmeno in panchina – a novembre 2025 e lo scorso marzo per i playoff.

Come numeri, il già citato Vicario, che i bianconeri hanno preso per sostituire lo sfiduciato Di Gregorio, ha compiuto la metà delle parate (9 su 13 tiri in porta, significa che ha preso gol nel 30% delle conclusioni ricevute). L’altro vice in Nazionale dell’indiscutibile Donnarumma, Carnesecchi, ha più parate (24) ma anche ben 7 gol subiti e appena una gara senza incassarne. La rivelazione è Palmisani del Frosinone, che transitò da Olbia in C nel 2023-2024 con appena una presenza in Coppa Italia: 21 parate, 4 gol subiti e 2 partite con la porta inviolata, con una prestazione mostruosa domenica contro il Como.

Crescita continua

«A 25 anni sono maturato molto di più rispetto a quando mi sono affacciato in A, che ne avevo 22», ha detto Caprile sabato a Udine, appena finita la partita. Cresciuto nel Chievo, dopo un anno e mezzo al Leeds (per lui molto formativo, pur senza giocare) è tornato in Italia partendo dal basso, la Pro Patria in C, per poi giocare in B al Bari e sfiorare la promozione, superato solo dal gol di Pavoletti al 94’ nella finale di ritorno dei playoff. La Serie A l’ha comunque raggiunta con l’Empoli, con cui ha esordito nel 2023-2024.

Metà stagione da riserva a Napoli, quindi il Cagliari: da lì in poi è diventato titolare inamovibile, lasciando ai suoi vice solo qualche sporadica apparizione tra coppe e amichevoli. Guidato da uno staff di preparatori di assoluto livello con Luca Bucci (uno che in carriera ha 300 presenze in A, una Uefa vinta e la partecipazione ai Mondiali del 1994) e Christian Berretta, Caprile ha perfezionato il suo stile ed è senza dubbio fra i migliori estremi difensori del campionato. Anche se Mancini, per ora, non l’ha convocato. «Ma la mia Nazionale è il Cagliari», ha voluto sottolineare sabato. E va benissimo anche così.

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