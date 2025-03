Caprile: felice di non aver subito gol. Finalmente 

Il Cagliari ha vinto con la porta inviolata: in stagione era capitato soltanto un’altra volta, il 29 novembre nell’1-0 col Verona. Ma lì in porta c’era Alen Sherri, all’epoca Elia Caprile era ancora al Napoli e l’unica sua partita in rossoblù - prima di ieri e nonostante tantissime parate decisive - senza reti al passivo era a Bergamo dove finì 0-0. «Sì, finalmente: sono contento di non aver preso gol», la sua soddisfazione a fine gara. «È una vittoria importante, tutti insieme siamo arrivati all’obiettivo. Eravamo consapevoli che il Monza non sarebbe venuto qui in ferie: abbiamo dovuto passare delle difficoltà nel primo tempo, poi siamo venuti fuori col gruppo».

Sfida da ex

Per Caprile, così come per Luperto, Marin e Nicola, lo scontro diretto Empoli-Cagliari di domenica prossima sarà l’incrocio col recente passato, ossia la loro squadra nella scorsa stagione dove si salvarono all’ultimo minuto dell’ultima giornata. «Devo tanto all’Empoli, come società e città: avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, ma arrivo da avversario col Cagliari e spero di riuscire a portare a casa qualcosa», sottolinea. Per poi puntare dritto l’obiettivo: «Non siamo appagati, ne sono sicuro. Siamo consapevoli che ci aspetta una partita difficile e tosta, di certo il campionato non è finito». (r.sp.)

