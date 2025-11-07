VaiOnline
Italia.
08 novembre 2025 alle 00:28

Caprile convocato riporta il Cagliari in Nazionale 

Un giocatore del Cagliari in Nazionale quasi quattro anni dopo Joao Pedro. Le ultime incredibili parate hanno stregato anche il ct Gattuso che lo ha così chiamato per sostituire l’infortunato Meret. Per il numero uno rossoblù Elia Caprile si tratta della prima convocazione in azzurro. E poco importa se, di fatto, è il quarto portiere dietro Donnarumma, Vicario e Carnesecchi e le possibilità che possa esordire sono ridotte davvero al lumicino. Questa è per lui una tappa cruciale della carriera, il primo vero step a livello internazionale.

Possibili scenari

Contro Moldavia e Norvegia si chiude il cammino dell'Italia nel Gruppo I delle qualificazioni al Mondiale 2026. Gli incontri di giovedì a Chisinau e domenica a Milano saranno il banco di prova delle sue ambizioni. Intanto, la Fifa ha ufficializzato che il 20 novembre, a Zurigo, si terrà il sorteggio dei playoff europei con 16 squadre a contendersi gli ultimi quattro posti. Grazie alle due vittorie di ottobre - contro Estonia (3-1 a Tallinn) ed Israele (3-0 a Udine) - l'Italia ha ottenuto la certezza dei playoff. Ma ha ancora una assai remota possibilità di accedere direttamente al Mondiale senza passare dai rischi degli spareggi: deve vincere entrambe le partite e confidare in un passo falso casalingo della Norvegia con l'Estonia, a punteggio pieno. Un arrivo a pari punti probabilmente premierebbe la Norvegia per la differenza reti: +26 contro +10. Per queste due sfide da onorare comunque, Gattuso ha convocato 27 calciatori. Il raduno partirà lunedì a Coverciano.

La lista dei convocati

Portieri : Caprile (Cagliari), Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Vicario (Tottenham); difensori : Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gabbia (Milan), Mancini (Roma); centrocampisti : Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Ricci (Milan), Tonali (Newcastle); attaccanti : Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atletico Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta), Zaccagni (Lazio).

