Caprile, che impatto È il valore aggiunto nella corsa salvezza 

Su Adams la prima paratessa, quindi quelle su Pedersen e Karamoh. Poi tante altre sino all’ultima, ancora su Adams. Elia Caprile ha provato in tutti i modi a tenere in partita il Cagliari venerdì sera. Ogni sforzo del portiere veneto arrivato in prestito dal Napoli, però, è risultato vano, non ha trovato sfogo tra i compagni. Paradossalmente, ha evidenziato l’imbarazzo di una difesa instabile e finita in balìa del Toro, incapace di reggere l’urto dell’attacco granata (tra i peggiori del torneo sino all’altro ieri) diventato inevitabilmente un assedio, dall’inizio alla fine. Almeno cinque interventi provvidenziali, magra consolazione per l’allenatore Nicola (che lo ha voluto fortemente), per la società (che sta già valutando di riscattarlo a fine stagione) e per i rossoblù in generale (che tornano sulla terra dopo tre risultati utili consecutivi).

Colpo grosso

La scelta del portiere si è rivelata, dunque, azzeccatissima. Al punto che il valore aggiunto del Cagliari nella corsa salvezza potrebbe essere proprio lì, tra i pali, così come lo è dall’inizio del campionato per alcune dirette concorrenti. Una scelta chirurgica e decisiva, così come lo erano state, un anno fa di questi tempi, quelle di Gaetano e Mina. È stata una richiesta esplicita dell’allenatore, che già lo aveva avuto lo scorso anno a Empoli. Appena saputo della sua insofferenza all’ombra di Meret, Nicola ha marcato stretto il ds Bonato, bravo poi a chiudere la trattativa in pochissimi giorni sfruttando lo scambio con Scuffet e strappando al club partenopeo un diritto per il riscatto fissato in 8 milioni.

A 23 anni Caprile ha necessità di giocare con continuità e ha colto al volo la proposta del Cagliari, proprio la squadra - bizzarro davvero, il destino - che gli ha dato la delusione più grande, ai tempi del Bari, nella finale playoff in B, due anni fa. Proprio il Cagliari, ora, può rilanciarlo nel calcio che conta.

Subito sul pezzo

L’impatto con la realtà rossoblù è stato a dir poco esplosivo. Prima nello spogliatoio, dove ha conquistato tutti grazie anche alla simpatia. Poi in campo, dove si è addirittura preso la scena. Tra i pali si esalta, agile e rapido nelle parate basse. Sa leggere certe situazioni in anticipo. Non si tira mai indietro, sfrutta tutta la prestanza fisica nelle uscite e ha con i piedi la stessa sensibilità e la stessa reattività di un trequartista (uno dei motivi per i quali Nicola stravede per lui, uno dei tanti). Contro il Toro ha mostrato buona parte del suo repertorio risultando addirittura il migliore del Cagliari, per distacco, nonostante la sconfitta. Incolpevole su entrambi i gol, ha lasciato lo stadio amareggiato ma sempre più convinto di essere nel posto giusto al momento giusto. Sfrutterà i tre giorni di riposo per completare il trasloco insieme alla fidanzata (e al cane). Poi testa alla Lazio, e in particolare agli attaccanti biancocelesti. Sperando che le sue parate, come col Lecce, portino punti, non solo gloria. Sant’Elia a Sant’Elia.

