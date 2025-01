Caprile-Cagliari, oggi la firma «Sono motivato» 

Ieri notte l’arrivo con un volo Ryanair direttamente da Napoli, oggi le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Cagliari, per ora, fino al prossimo 30 giugno. Elia Caprile, classe 2001, da oggi sarà il nuovo padrone della porta rossoblù, per la gioia di Davide Nicola, che è pronto a schierarlo già sabato contro il Milan. Percorso inverso, invece, per Simone Scuffet.

Ricambio

Trattativa ormai definita e che ieri ha visto mettere a punto anche gli ultimi dettagli di uno scambio di prestiti che fa felici tutti: il Cagliari, il Napoli, Simone Scuffet e, appunto, Elia Caprile. Che in Sardegna ritrova il tecnico con cui, lo scorso anno, ha centrato la salvezza a Empoli, giocando da titolare le ultime diciotto partite e totalizzando 4 clean sheet . Caprile è sbarcato a tarda notte da Napoli ancora da giocatore dei partenopei. Le prime dichiarazioni: «Sono molto motivato, ringrazio i tifosi per l’accoglienza. Con Cagliari rapporto amore-odio, ora spero più amore». Oggi la giornata sarà dedicata alle visite mediche, al termine delle quali potrà diventare ufficialmente il nuovo portiere del Cagliari, magari raggiungendo Asseminello per l’allenamento del pomeriggio. Il tutto dopo aver firmato il contratto che lo legherà ai rossoblù fino a fine stagione. Ma Caprile arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, con opzione per firmare fino al 2029. Nell’operazione rientra la cessione, in prestito secco, di Scuffet al Napoli, dove il portiere andrà a ricoprire il ruolo di dodicesimo alle spalle dell’amico e concittadino Meret. Scuffet, che ha salutato con una prestazione da protagonista a Monza, ieri ha svolto un defaticante ad Asseminello e ha poi svuotato l’armadietto.

Cercasi punta

Lo scambio Caprile-Scuffet apre un mercato in cui il Cagliari andrà anche alla ricerca di una punta e, magari, un esterno offensivo per il 4-2-3-1. Anche per questo la Sampdoria potrebbe provare a offrire Fabio Borini per arrivare a Gianluca Lapadula, considerato in uscita dal club rossoblù. Borini, infatti, potrebbe essere utilizzato sia da punta che da esterno. Allo stesso modo, resta viva l’idea di uno scambio col Palermo, mandando l’italo-peruviano in Sicilia e accogliendo in rossoblù il brasiliano Matteo Brunori.

Le uscite

Ma il mercato dovrà anche portare diverse uscite. Si aspettano offerte per Marin, con la speranza di fare cassa, e si valutano le proposte per quei rossoblù (Azzi, Wieteska e Kingstone) fin qui poco utilizzati. Per Prati, invece, il Cagliari vuole resistere fino all’estate. Infine, sembra probabile un ritorno di Rog, stavolta a titolo definitivo, alla Dinamo Zagabria.

