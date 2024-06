Capri senz’acqua, respinti i turisti 

Capri. Sabato nero per l’isola: rubinetti a secco fino a sera, divieto di sbarco per i non residenti, caos agli imbarchi. Un guaio enorme per chi vive di turismo, provocato da una maxibolla d’aria nella condotta sottomarina che alimenta i rubinetti dell’isola.

Il nuovo sindaco

In mattinata il problema spinge Paolo Falco, medico, sindaco da pochi giorni, a firmare un’ordinanza drastica: divieto di sbarco a tutti i non residenti, senza acqua potabile non si possono garantire i servizi igienici essenziali. Il provvedimento viene notificato alle forze dell’ordine, alle Capitanerie e soprattutto alle compagnie di trasporto marittimo: non possono vendere i biglietti ai non residenti, in un sabato di sole che vede il molo Beverello di Napoli stracolmo di persone in attesa della partenza. Rimandata indietro tra le lacrime anche una coppia, con comitiva di amici e parenti, che aveva in programma di sposarsi sull’isola. Si creano code lunghissime, c’è chi chiede il rimborso e chi vuole un biglietto per un’altra destinazione. Persino le navi già partite vengono costrette a tornare a Napoli.

Le autobotti

Intanto l’isola non è completamente a secco, grazie ai serbatoi di alberghi e abitazioni, ma in qualche ora si moltiplicano i cartelli di “chiuso per mancanza d’acqua” nelle vetrine dei negozi, mentre si fa incetta d’acqua minerale in negozi e supermercati. L’ordinanza sottolinea che l’azienda idrica ha avviato subito i lavori ma senza fornire una previsione certa sul ritorno dell’acqua potabile. Dettaglio che fa temere giorni di disagi. A Napoli il prefetto Michele di Bari riunisce il Centro coordinamento soccorsi: si invia anzitutto un’autobotte all’ospedale isolano per garantirne il funzionamento, poi ne partono altre cinque.

I duemila delusi

Fioccano le richieste di rimborso agli albergatori, tanto che nel pomeriggio il sindaco autorizza l’arrivo dei turisti in possesso di prenotazione. Intanto una nave da crociera che doveva far tappa a Capri sbarcando oltre duemila vacanzieri fa marcia indietro. Infine la schiarita: la bolla d’aria viene rimossa e la condotta sottomarina torna a pompare acqua potabile. Alle 19,38 l’acqua torna a sgorgare dai rubinetti.

