Sono dodici i giovani denunciati per l'uccisione della capretta in un agriturismo di Anagni durante una festa di compleanno. Cinque minorenni e sette maggiorenni. Indagati anche gli amici che incitavano a proseguire sia chi colpiva la capretta sia l'amico che filmava la scena. Per loro l'accusa è di istigazione a commettere reato. Sono tutti ragazzi di Anagni, Fiuggi e Paliano tra i 17 e i 22 anni.