VaiOnline
Donne.
01 dicembre 2025 alle 00:26

Caprera vince ed è sola in vetta 

Caprera sola al comando. L’1-0 nel big match della sesta giornata contro la Real Sun Service consente alle biancoverdi di portarsi al comando solitario dell’Eccellenza, e di staccare proprio le gialloblù. A decidere la sfida del Pietro Secci di La Maddalena è stato un rigore di Domingos, trasformato dalla mezzala portoghese poco prima dell’intervallo, rompendo l’equilibrio di una sfida ben giocata dalle due corazzate. La squadra di Angelo Cossu sale a quota diciotto, mentre per le sassaresi, che restano a quindici punti, arriva il primo stop stagionale. Del ko della Real Sun Service approfittano il Porto Rotondo e il Tortolì, che perfezionano l’operazione aggancio al secondo posto. La squadra di Fabrizio Fermanelli espugna il difficile campo della Pgs Audax Frutti d’Oro per 5-2, grazie alla tripletta di bomber Sau e alle reti di Murru e Delogu. Per le biancoverdi a segno Carboni Tonga e Cappai. Successo esterno anche per le ogliastrine: una doppietta di Gessa (con un gol per tempo) consente alle rossoblù di superare il Maracalagonis (in gol con Cauli) e di staccare proprio le maresi, che conservano il quinto posto con dieci punti. Ad una lunghezza insegue il sorprendente Atletico Uri: alla squadra B giallorossa guidata da Gianfranco Pinna, basta una rete della solita Pinna in avvio di gara per tornare a casa con i tre punti (e la terza vittoria stagionale) dalla trasferta di Cagliari contro il Castello. Primo successo del Simaxis (2-1 sulla Marzio Lepri Torres, in gol con Mocci), firmato da Russu e Mura. Sestina della Gioventù Assemini sull’Fc Alghero: Pinna (tripletta) e Scanu (doppietta) protagoniste, Frongia chiude il conto. Monti e Pintus (su rigore) a segno per le algheresi.

Giornata no

Atletico Uri ancora beffata nella settima giornata di Serie C. Col Lesmo termina 3-2 nonostante il doppio vantaggio iniziale di Pittitu e Ladu. Pari a reti bianche per la Torres al Peppino Sau di Usini contro l’Angelo Baiardo. Sesta sconfitta invece per una Tharros in caduta libera. La trasferta di Sedriano termina con un pesante 5-0, mentre è diventata un caso l’assenza in panchina per la terza partita di fila del tecnico Giuseppe Diana, messo ai margini del progetto dalla dirigenza. Intanto domani al “Tino Carta” di Oristano si terrà il primo raduno della Rappresentativa sarda in vista della sessantaduesima edizione del Torneo delle Regioni, agli ordini del nuovo selezionatore Antonio Floris.

