Caprera travolta dalla capolista 

Al Caprera non riesce l’impresa di fermare la capolista Orobica Bergamo nel girone A del campionato di Serie C. Rinviata invece la gara della Tharros contro l’Accademia Vittuone. Nel torneo di Eccellenza, la Torres tenta la fuga.

La sconfitta

Le biancoverdi cedono 6-0 contro la regina del torneo incassando la diciottesima sconfitta stagionale e il penultimo posto in classifica con sei punti, a uno dai playout. Domenica, sesto turno di ritorno, saranno impegnate nella trasferta in Liguria contro l’Angelo Baiardo. L’impraticabilità del Sandro Pertini di Vittuone ha imposto invece il rinvio della sfida tra l’Accademia Vittuone e la Tharros, che verrà recuperata a fine aprile. Le oristanesi, dodicesime con 22 punti, domenica ricevono la Rinascita Doccia (terzultima) per riprendere la corsa dopo due sconfitte consecutive.

Prove di fuga

La terza giornata di ritorno dell’Eccellenza favorisce la corsa della leader Torres. Le rossoblù allungano a +4 sulla seconda grazie al successo interno sull’Atletico Uri e al pareggio tra Real Sun Service e Athena Sassari. Una tripletta di Sotgiu, che apre e chiude la gara, e le reti di Sotgia e Uzzanu sigillano il 5-0 contro le giallorosse, che sorridono però per il prezioso successo 5-3 sul Cagliari nella finale di andata dei playoff dell’U17.

Si chiude in parità il big match di giornata tra Real Sun Service e Athena Sassari: al vantaggio di Casu alla mezzora replica la solita Marques su rigore nel finale. Ne approfitta anche il Pula, che supera in classifica l’Atletico Uri e accorcia sul terzo posto dopo l’8-1 di Tortolì. Selargius e Pgs Audax Frutti d’Oro siglano il secondo pareggio di giornata (2-2): a segno Saba e Cocco per le selargine e Casti e Pinna per le biancoverdi, che salgono a quota tredici. Ha riposato il Maracalagonis, che domenica attende il Selargius. Real Sun Service-Torres è la sfida di cartello della quarta di ritorno. Completano il turno gli anticipi di domani Atletico Uri-Tortolì e Pgs Audax Frutti d’Oro-Athena Sassari. Riposa il Pula.

Rappresentativa

Intanto mercoledì a Sa Rodia si è tenuto il raduno della Rappresentativa sarda in vista del Torneo delle Regioni: nell’amichevole disputata contro la Tharros la squadra di Giuseppe Panarello è stata sconfitta 4-1.

