Caprera-Sun Service il duello prosegue 

Continua il testa a testa a distanza di tre punti tra le regine del torneo di Eccellenza. Caprera e Real Sun Service anche sabato hanno alimentato un duello che probabilmente si risolverà tra un mese, quando è in programma lo scontro diretto.

Atto di forza

Nella terza giornata di ritorno la capolista allenata da Angelo Cossu si è imposta nettamente con nove gol su una Gioventù Assemini in salute, che veniva da una striscia di ben quattro successi. Le biancoverdi hanno sbloccato il risultato dopo dieci minuti con Gasmi (autrice di una tripletta) e hanno arrotondato poi il bottino con Baltazar (tris), Lupo (doppietta) e De Agostini. La risposta dell’antagonista Real Sun Service è nel 6-0 in trasferta inflitto all’Atletico Uri: Palmas e Russu indirizzano la gara nel primo tempo, poi l’ex Caprera Dos Santos (altro nuovo acquisto), ancora Russu e Fiori (su rigore) la archiviano nella ripresa. Scorpacciata di reti anche per la terza forza del campionato. Il Tortolì di Marco Nieddu fa sua la sfida esterna con la Pgs Audax Frutti d’Oro. Con quattro doppiette (di Deiana, Lobina, Incollu e Piroddi) e la rete di Ghisu, le oglistrine si mantengono a sei punti dal secondo posto, con otto lunghezze di vantaggio sul Porto Rotondo, fermato sul 3-3 dall’Alghero (a segno con Natalini, Soriga e Pintus). Per le galluresi di Fabrizio Fermanelli, reti di Filigheddu, Sau e Delogu. Aggancia il quarto posto (pur con una gara in meno) il Maracalagonis. Doppio Tuveri, Picciau e Borrello confezionano il 4-1 sulla Marzio Lepri Torres (in rete con Vargiu) crollata solo nel finale. Dopo tre giornate torna al successo il Castello Cagliari. Le biancoblù, che il 14 febbraio devono recuperare la gara interna con il Maracalagonis (valevole per l’undicesima giornata), hanno calato il pokerissimo sul Simaxis. Perdisci, Caboni, Piras, Caputo e Demuro firmano il 5-0 che consente alle cagliaritane di raggiungere il nono posto.

Tre punti

In Serie C dopo quasi quattro mesi, la Tharros torna ai tre punti, grazie al 4-2 sull’Azalee Solbiatese (sconfitta anche all’andata). Coskinen, Dalmedico, Montano Castillo e Figus firmano il secondo successo stagionale. Ko invece Torres (5-2 con il Lesmo, reti rossoblù di Picchirallo e Loupattij) e Atletico Uri (4-1 contro la Caronnese, gol bandiera di Soro). I tornei femminili si fermano per la sosta e riprendono il 21-22 febbraio.

