caprera avanti tutta 

Seconda giornata di ritorno di Eccellenza ancora nel segno della capolista Caprera. La Real Sun Service resta a tre punti mentre il Tortolì domani contro il Castello Cagliari cercherà di consolidare il terzo posto.

Anche nel girone A della Serie C si è disputato il tredicesimo turno: sorride solo la Torres, vanno ko Atletico Uri e Tharros.

Due posticipi

Con una rete per tempo il Caprera espugna il campo del Maracalagonis e si porta a quota trentanove punti. Sabato non c’è stata la solita goleada delle biancoverdi, alle quali è bastata la doppietta di Baltazar per portare a casa i tre punti e continuare nello strepitoso percorso netto. L’attaccante sblocca la gara dal dischetto dopo sei minuti e trova il raddoppio alla mezzora della ripresa.

Il Maracalagonis non esce ridimensionato ma deve cedere il quinto posto alla Gioventù Assemini, che si è imposta 7-1 sulla Pgs Audax Frutti d’Oro. Mattatrice del successo asseminese è stata la bomber napoletana Parmentola con una tripletta. Entrano nel tabellino anche Pinna, Frongia, Martignoni e Scanu mentre la rete della bandiera per le ragazze di Gianluca Pistilli è firmata da Cammarota. Le biancoverdi conservano il nono posto con nove punti in attesa del posticipo di questo pomeriggio tra Tortolì e Castello Cagliari. Le cagliaritane sono decime a -2 dalle capoterresi e con tre lunghezze di vantaggio sul Simaxis, che ospiterà l’Atletico Uri nell’altro posticipo di oggi a chiusura del programma della tredicesima giornata.

Non ha problemi la vicecapolista Real Sun Service contro il Porto Rotondo quarta forza del torneo: la squadra di Fabio Cossu si impone 14-1. Russu e Fiori protagoniste con due quaterne, a segno anche Palmas (tris), Shaheen (doppietta) e Dos Santos. Filigheddu (su rigore) in gol per le galluresi. La società sassarese intanto la settimana scorsa ha ufficializzato gli acquisti di Alessia Ledda e Martina Garau (esterni) e della centrocampista Carla Casu. Successo anche per l’Fc Alghero a Sassari contro la Marzio Lepri Torres (5-2) firmato da Pintus, Cherchi, Monti, Stellato e D’Alessandro. Per le rossoblù gol di Curreli e Sanna.

Doppio ko

In Serie C una rete di capitan Sotgiu lancia la Torres: il successo pesante di misura sul Torino proietta le rossoblù al settimo posto con quindici punti.

Domenica amara invece per l’Atletico Uri, sconfitto a Genova dall’Angelo Baiardo: finisce 4-0 e le giallorosse restano terzultime. Si conclude con un’altra sconfitta (la dodicesima stagionale) anche la trasferta varesina della Tharros, sconfitta dalla Caronnese (quarta) con un severo 9-1. La rete biancorossa è firmata da Anastasi.

