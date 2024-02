Capre, una vocazione di famiglia 

Intere generazioni che sfilano fiere, l’ovile vista mare diventa lo sfondo per un romanzo famigliare. Ogni capra è una storia. E lei le conosce tutte come se fossero le sue figlie, le distingue per nome, per anno e mese di nascita, per il suono della campanella che hanno al collo. «Credo sia un dono naturale, secondo me una persona si rende conto di quale sia la sua vera vocazione anche da queste piccole cose». Monica Canu, baunese classe 1992, alleva un gregge di una cinquantina di capre e una ventina di mucche. Un hobby che vorrebbe trasformare nel suo unico lavoro per la vita.

Generazioni

«Amo gli animali perché mio padre, figlio di pastore, ha sempre avuto le mucche e mi ha sempre portato con sé. All’età di 12 anni ho ricevuto in dono una capra, da cui è partito tutto il gregge. Mio padre mi ha insegnato a mungere e a prendermi cura di lei, lo aiutavo ogni volta che potevo», ricorda. Diventa mamma molto giovane e con sacrificio si divide fra suo figlio, il lavoro come cameriera e gli animali. Nel 2011 suo padre acquista un ovile che si affaccia su Pedra Longa, a due passi dalle scogliere. Per chi è nato qui, posti selvaggi come questo sono il rifugio ideale: da una parte c’è la montagna, dall’altra il blu infinito del mare. In mezzo, il silenzio. «Nel 2019 c’è stato il passaggio di testimone, – racconta Monica - ho scelto di avviare tutta la procedura per l’iscrizione degli animali a mio nome, con l’obiettivo di dedicarmi solo a questo. È il mio sogno, ma per il momento mio padre mi aiuta ancora, ogni tanto anche mia madre, soprattutto durante la stagione estiva, quando non sempre riesco a rispettare gli orari».

Abitudini

Tutte le mattine si dirige all’ovile prima che sorga il sole, durante il periodo della mungitura delle capre. Di solito i parti iniziano a novembre e si concludono ad aprile, per le più tardive. Prepara il cibo per tutte e le fa entrare all’interno dell’ovile, in seguito separa i maschi – non ha ancora tutti gli spazi adeguati – e libera i capretti perché possano andare a mangiare dalle loro mamme. «Per il momento ho solo otto capretti. Devo monitorare tutto, ognuno di loro deve bere la giusta razione di latte, se ci sono mamme che ne producono meno devo farmi aiutare da un’altra capra che si presta, oppure devo usare il biberon. «Questo è un lavoro di sacrificio, ma è l’unico che vorrei fare».

