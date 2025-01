Capre schiacciate nel capannone distrutto dal vento 

Le capre sono rimaste schiacciate tra le macerie del capannone devastato dal vento. Sotto le lamiere la famiglia Agus, nelle campagne di Usulada, ha trovato un disastro. Gli animali (non è stato possibile conoscerne il numero esatto) sono morti sotto il peso delle lastre montate per coprire i capannoni adibiti a ricovero animali e locali mungitura.

Ieri mattina, i vigili del fuoco di Lanusei hanno lavorato alcune ore all’interno dell’azienda per riuscire a mettere in sicurezza l’area colpita dalla tempesta.

A Cardedu, sempre ieri mattina, è proseguito il monitoraggio del lungomare sfregiato dalle mareggiate che hanno cancellato parte della spiaggia.Per salvaguardare l’incolumità dei cittadini, il commissario straordinario del Comune di Cardedu, Adamo Pili, aveva vietato il transito in un tratto di 500 metri fra la stazione di sollevamento fognario e in direzione del lungomare di Museddu. Ma in tanti, soprassedendo al provvedimento, hanno voluto assistere al fenomeno che, sei anni fa, aveva provocato distruzione nella zona. Le massicciate realizzate all’epoca hanno evitato nuovi danni, benché il lungomare si confermi tratto vulnerabile alle mareggiate, le ultime delle quali alte più di 5 metri. A Villagrande le folate di vento hanno compromesso la recinzione dell’oratorio. Da un primo sopralluogo effettuato tra sabato e ieri da amministratori e tecnici comunali i danni sarebbero ingenti.

I disagi

Pioggia e vento hanno provocato disagi anche nel resto dell’Isola. Ieri mattina paura alle porte di Sant’Antonio di Gallura dove è franato il costone, con terriccio e pietre sulla strada. Allarme rientrato dopo l’intervento del personale Anas che ha sgomberato il tratto di strada. A Monti, in via Tirso nella notte tra sabato e ieri, è crollata la parete esterna di una casa disabitata. La zona è stata transennata per ragioni di sicurezza. Negli stessi momenti a Sinnai un cipresso pericolante di 12 metri ha fatto scattare l’allarme sull’ex statale 125, all’altezza del chilometro 26. Con l’ausilio di un’autoscala, i vigili del fuoco di Cagliari hanno tagliato l’albero e ripristinato le condizioni di sicurezza per la viabilità. (ro. se.)

