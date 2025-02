È una Cappuccetto Rosso imprevedibile quella proposta dal Teatro del Cocomero domenica alle 17 nella saletta di Teatro da Camera della Fabbrica Illuminata, in via Falzarego 35. Un viaggio nel bosco da cui salteranno fuori tanti nuovi amici divertenti. L’ingresso è gratuito con prenotazione su whatsapp al 389 8787413 o via mail: lafabbricailluminata@gmail.com.

