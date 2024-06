Cappelle, fiori e drappi I quartieri si fanno belli per il “Corpus Domini” 

In via San Salvatore i preparativi sono cominciati a inizio settimana. Giampaolo Carta aiutato da gran parte del vicinato, ha prima sistemato le bandierine colorate e poi ha dato il via all’allestimento della cappella che qui si fa da più di 50 anni: l’altarino antico di un secolo, la croce, i drappi e i fiori. Tutto allestito nell’ingresso del garage per accogliere ieri sera la processione del Corpus Domini della parrocchia di Sant’Antonio. «La nostra è una tradizione antica» rivela Carta, «quando prepariamo la cappella è una festa per tutto il vicinato. Facciamo anche sa ramadura».

La tradizione

Perché è qui nel cuore del centro storico, ma anche nei quartieri più in periferia, che si conserva l’antica tradizione di realizzare cappelle e altarini per il Corpus domini. E mai come quest’anno i cittadini hanno accolto l’appello dei parroci per addobbare strade e case, coi drappi alle finestre, la statua di Gesù, le cappelle che sembrano piccole chiese. Come quella di via Porcu, la più antica, allestita per la prima volta pare nel 1916 e l’unica ad avere addirittura un’obrieria.«Prima erano tre le cappelle con l’obrieria» spiega Paola Delogu a cui va il merito di mantenere viva questa tradizione in via Porcu, «adesso è rimasta solo la nostra di via Porcu. Facciamo il possibile per far sì che le tradizioni non si perdano, anche se tra tante difficoltà. Adesso per esempio non sappiamo dove conservare la cappella dopo che sarà smontata; finora ci hanno fatto la cortesia di tenerla nell’ex sede dei comunisti, ma adesso dovremo trovare un altro alloggio».

La fede

C’è un’atmosfera di grande fede e devozione anche quando la processione passa nel quartiere popolare di Santa Lucia . «Qui facciamo la cappella da 21 anni» racconta Mimmo Porcu, «con il baldacchino, i drappi, i tendaggi rossi e i tappeti, cerando di ricostruire come era nei tempi antichi». In via Manno invece la cappella di Sara Pau si allestisce da 16 anni. Non poteva mancare anche la cappella di Francesco Gessa 34 anni, in via Romania, che non ha mai perso un appuntamento da quando di anni ne aveva 17.E poi ci sono le new entry. Come Elena Cogoni in via Bosa. «Sono felicissima di accogliere la processione» dice.

In piazza IV Novembre un tempo c’era una delle cappelle più belle. Da anni non si fa più ma questa volta Maria Vittoria Musiu ha aperto il suo portone allestendo un piccolo altarino.E ieri è stata la volta della processione anche nel quartiere di Santo Stefano tra fiori e cappelle con grande partecipazione.

Tutte le parrocchie

Oggi invece è la volta della processione interparrocchiale che passerà invece nel litorale. Prima ci sarà la messa alle 18 nella chiesa di San Luca, poi da qui partirà il corteo che attraverserà via Nora, via Melibodes, via Su Forti, via Othoca, via Leonardo da Vinci, via Marco Polo con arrivo alla Casa Accoglienza Santa Maria.

