Cappellacci: so chi ha ucciso il povero Tigro 

Il deputato Ugo Cappellacci non ha dubbi: «So chi ha ucciso Tigro» -il gatto bruciato vivo il 3 febbraio scorso - e usando i suoi canali social, ha parlato direttamente con il presunto responsabile. «Mi rivolgo a te, so che sei stato tu a uccidere Tigro». Per far intendere che davvero sa chi avrebbe provocato la morte del felino, traccia una sorta di identikit. Il presunto colpevole sarebbe un minorenne (per altro, da giorni, le indagini delle forze dell'ordine sarebbero indirizzate proprio su un gruppetto di giovanissimi). Tu sai quello che hai fatto. Io so chi sei. E per questo mi rivolgo direttamente a te, anche se sei minorenne», ha detto il deputato "chi compie un atto così atroce ha bisogno di farsi aiutare".

Un appello ma anche un ultimatum. «Entro il fine settimana, devi parlare con i tuoi genitori e presentarti spontaneamente alla polizia municipale di Dolianova. Se non lo farai, lunedì mattina sarò io stesso a consegnare il tuo nome alle autorità. Non ci saranno più scuse». (c. z.)

