Cappellacci al Governo: «Provvedimento ingiusto» 

«Un divieto ingiustificato e discriminatorio nei confronti dei tifosi sardi, che penalizza non solo i sostenitori del Cagliari ma l’intera comunità isolana». Così il deputato Ugo Cappellacci (Forza Italia), presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, che ha presentato un’interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell’Interno e al ministro dello Sport. «Domenica si disputerà allo stadio “Castellani” la partita Empoli-Cagliari, sfida cruciale nella corsa salvezza del campionato di Serie A. A pochi giorni dal match, prima è stata bloccata la vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna, poi la Prefettura ha confermato il divieto di trasferta per i tifosi rossoblù. Una misura che – sottolinea Cappellacci – appare del tutto sproporzionata e immotivata, dal momento che non esistono precedenti di tensioni o rivalità tra le due tifoserie». Cappellacci insiste: «Ancora più grave è l’esclusione perfino dell’ipotesi di consentire l’accesso ai possessori della tessera Passione Casteddu. È un provvedimento che discrimina i tifosi sardi, già penalizzati dalla condizione insulare. Molti sostenitori avevano già prenotato voli e alloggi per seguire la squadra, subendo un danno economico». Cappellacci conclude: «Il Cagliari Calcio non è solo una squadra, ma un simbolo del popolo sardo e un ambasciatore della nostra terra. Chiedo al Governo di intervenire per scongiurare l’applicazione anche per il futuro di un provvedimento ingiusto e lesivo dei diritti dei cittadini sardi».

L’avvocato

«A Empoli-Cagliari è stato attribuito un indice di rischio riportato in una “Circolare rischi” inviata alle autorità provinciali di Pubblica sicurezza dal CASMS», afferma l’avvocato Carlo Fancello, del direttivo dei Cagliari Fan Club, «perché l'Osservatorio attribuisce un indice di rischio alla gara? Perché se di rischio e non di criticità si tratta non si è provveduto con urgenza alle dovute comunicazioni?». Intanto, Fancello è pronto ad azioni legali: «Con i miei colleghi, non ci siamo sovrapposti al Cagliari, ma siamo pronti a una class action in caso di divieto confermato». (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA