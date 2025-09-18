Cappella di Santa Maria, via al recupero 

Al via i lavori di recupero conservativo della cappella di Santa Maria e delle tombe del cimitero monumentale di Selargius, che resterà chiuso per cinque mattine per consentire gli interventi più impattanti. Il cantiere è partito pochi giorni fa, con mezzi e operai dell’impresa appaltatrice impegnati nei primi scavi intorno alla struttura del camposanto interdetta da anni per motivi di sicurezza. Un intervento da mezzo milione atteso da anni, inserito nel piano delle opere pubbliche, che il Comune ha annunciato da tempo anche a seguito di interrogazioni in Consiglio. I motivi del restyling urgente sono gli stessi spiegati nella determina che avviava la procedura di gara: «La cappella storica del cimitero presenta lesioni e cedimenti di elementi della copertura», lesioni che riguardano anche «alcune tombe a causa delle recenti giornate di maltempo con forti raffiche di vento».

Lavori al centro dell’ordinanza firmata ieri dal sindaco Gigi Concu, dove viene disposta la chiusura temporanea del cimitero - dalle 7,30 alle 11,45, dal 22 al 26 settembre. Una decisione “necessaria“, sottolinea il sindaco, «finalizzata alla tutela della salute pubblica, dal momento che a seguito di alcune lavorazioni di carotaggio è stata riscontrata l’emissione di polveri nell’aria, potenzialmente dannose per la salute dei cittadini e degli operai». Disagi per cinque giorni, poi si procederà con il restauro che non richiederà nessuna chiusura al pubblico. (f. l.)

