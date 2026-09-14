Cappella di San Pietro di Ponte, completato il restauro 

Restauro completato nella cappella di San Pietro di Ponte, incastonata nella porzione storica del camposanto di via Marconi, l’ultimo dei tanti interventi di restyling realizzati nelle chiese e negli edifici monumentali della città con oltre 1,5 milioni investiti dal 2020. Ponteggi ritirati e lavori conclusi nel tempio romanico che aprirà le porte ai visitatori il 26 settembre, una giornata di valorizzazione organizzata dal Comune con la Soprintendenza archeologica.

Gioiello romanico

Per quasi un secolo è rimasta abbracciata, quasi nascosta, dalle mura del cimitero monumentale. Ora è uno dei luoghi di culto più antichi della città che torna a splendere. Un intervento atteso da decenni, che consegna di nuovo alla comunità un gioiello le cui origini risalgono alla fine del XIII secolo, una delle testimonianze più significative della storia, della cultura e devozione del territorio quartese. A promuoverlo l’amministrazione comunale, con un lavoro accurato realizzato con risorse proprie e col cofinanziamento del Ministero della Cultura per un totale di 235mila euro. Il restauro completo: restyling dentro e fuori, senza intaccare la storia della piccola parrocchia.

Inserita dalla fine dell'Ottocento all'interno del camposanto cittadino, San Pietro di Ponte rappresenta ancora oggi un luogo fortemente identitario, legato alla memoria collettiva. «Un importante risultato conseguito nell’ambito della tutela del patrimonio culturale cittadino – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e ai Servizi tecnologici Antonio Conti –, un intervento minuzioso che si inserisce nel programma portato avanti sin dall’insediamento del sindaco Milia nel 2020, con l’obiettivo di riqualificare il grande patrimonio architettonico-religioso della città di Quartu. Continueremo a lavorare per la conservazione e la valorizzazione di questi beni: il prossimo obiettivo è la chiesa di Sant’Efisio».

Gli altri interventi

San Pietro di Ponte - inserita nel circuito romanico regionale - è un altro tassello del piano di rinascita dei luoghi di culto già avviato, partendo da Sant’Agata, compresa la facciata dell’Ex Convento dei Cappuccini, e proseguendo con San Benedetto, San Giovanni Evangelista, Santa Maria degli Angeli, Santo Stefano, Sant’Andrea, interessando quindi sia i monumenti storici che altri di più recente costruzione, per un investimento di circa 1 milione e mezzo. E altri 350mila che occorreranno per Sant’Efisio.

Dopo la conclusione degli interventi di restauro, la chiesetta romanica all’interno del camposanto riapre finalmente le porte alla città. Gli interventi eseguiti saranno presentati dalla Soprintendenza archeologica sabato 26 settembre, nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio 2026 promosse dal Ministero della Cultura. Tre i turni previsti: alle 10, alle 11 e alle 12.