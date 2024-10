Cappella del cimitero, via libera al restauro 

Via libera al progetto esecutivo per il restauro della storica cappella del cimitero di Selargius, off limits da anni. Il piano di rinascita è stato approvato durante l’ultima riunione della Giunta, e inserito nel piano delle opere pubbliche comunale. Ad annunciarlo è stato il sindaco Gigi Concu in Consiglio, dopo i dubbi sollevati dall’esponente di minoranza Giorgia Porcu: «Siamo ancora fermi ai lavori di indagine, nel frattempo la cappella rischia di crollare».

A disposizione ci sono 500mila euro, risorse comunali. «Abbiamo già fatto un primo step di restauro delle tombe monumentali», ha spiegato il sindaco. «Ora abbiamo approvato il progetto esecutivo da mezzo milione che prevede un importante intervento di restauro esterno, poi proseguiremo all’esterno e con il ripristino degli affreschi storici. Il nostro obiettivo è che la cappella venga di nuovo utilizzata anche per le funzioni religiose».

