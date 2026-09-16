Cappella chiusa: è polemica 

Non è passato inosservato il post social del professor Attilio Mastino, rettore emerito dell’Università di Sassari e figura di grande autorevolezza culturale in città e in tutta l’Isola. Accompagnato dall'emoji “deluso”, Mastino racconta quanto avvenuto in occasione della festa di Regnos Altos, nella Cattedrale di Bosa. «La cappella di San Francesco Saverio chiusa con una catena perché forse pericolante. Di bene in meglio». Poche righe che fanno discutere. La chiusura di una cappella, durante una delle feste più sentite dai bosani, è stata percepita come un segnale di mancata valorizzazione di un patrimonio storico e religioso di primaria importanza.

La situazione, agli occhi di molti, richiederebbe attenzione e interventi urgenti. Il vice sindaco Federico Ledda non entra nella polemica ma offre delle spiegazioni. «Dall’altare – evidenzia – si è distaccato un angolo di stucchi della mensa. Su indicazione della Soprintendenza l’area è stata interdetta e lo rimarrà fino al ripristino, che deve essere fatto previe opportune procedure per interventi su patrimonio culturale». Ledda ricorda però l’attenzione sempre rivolta alla Cattedrale. «Nel 2024 si è concluso il cantiere di restauro di cupola e abside per 700 mila euro fra fondi Cei e della Programmazione territoriale – sottolinea –. Proponemmo il prosieguo di un ulteriore intervento con altri 700 mila euro per le facciate lato fiume, che non è stato finanziato». Il parroco don Antonello Putzolu, che avrebbe preferito non parlarne, fa però chiarezza su alcuni aspetti non secondari. «Sinceramente sono rimasto dispiaciuto per quanto pubblicato. Se questo pensiero fosse stato condiviso con me, avrei spiegato il motivo della chiusura di quello spazio» .Il parroco chiarisce che la decisione non è stata arbitraria. «Ho agito – spiega – dopo aver condiviso la situazione con alcune figure della Soprintendenza, che hanno notato la criticità e mi hanno chiesto di intervenire. Prima ancora avevo informato il direttore diocesano dei beni culturali. Questo è stato il procedimento, e niente deve far pensare a una trascuratezza della cattedrale». Don Antonello ricorda che i beni presenti sono antichi e già segnati da cedimenti. «Per muoversi – prosegue – servono fondi, richieste formali e tempi lunghi della Soprintendenza. La classificazione tecnica non racconta la complessità del nostro patrimonio. Ogni intervento richiede procedure precise e rispetto delle norme».

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