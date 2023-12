Cappai, vale già la carriera 

Finalmente domani sera sarà boxe vera, pesante, mondiale. Patrick Cappai, pugile di Quartu, talento isolano purissimo sul ring (come suo papà Fabrizio e suo fratello Manuel), e Jeremy Bernardin, francese, si contenderanno lo stesso osso: la corona mondiale Wbc Youth dei pesi piuma. L’appuntamento è fissato alle 18 al PalaPirastu di via Rockefeller, a Cagliari, dove la boxe mondiale ritorna dodici anni dopo lo sfortunato assalto di Andrea Sarritzu al titolo mondiale dei pesi mosca (contro il sudafricano Mthalane).

Il match

Faccio da bravo ragazzo, modi gentili, linguaggio appropriato, Patrick Cappai, 23 anni, fuori dal ring (quasi) non sembra neppure un pugile. Alla conferenza stampa di presentazione, con l’assessore regionale al turismo Gianni Chessa che ha finanziato l’evento, sorride e ringrazia tutti per la presenza. Ma la sua boxe, fatta di tecnica purissima e intelligenza tattica, è quella che gli ha consentito di vincere sette incontri su sette da quando combatte tra i professionisti, di conquistare due volte il titolo italiano Elite quando incrociava i guantoni tra i dilettanti, e di smentire quelli che dicevano “non è adatto per la boxe”. «Qualche soddisfazione me la sono presa», dice. Cappai-Bernardin, quindi: un incontro in cui i due pugili, giovanissimi, si giocano già un pezzo di carriera. «Questo incontro è un trampolino, perché spero mi proietti più alto nel ranking, sia a livello nazionale che continentale. Con papà», che lo allena fin da piccolo e lo guida all’angolo, e la sorella Denise, che ha curato la preparazione fisica, «abbiamo lavorato benissimo. Sono in peso già da diverse settimane e adesso non vedo l’ora di salire sul ring», dice.

La tattica

In palestra hanno provato e riprovato gli schemi per imbrigliare la boxe del francese (13 incontri e tredici vittorie) che ha già conquistato un titolo Internazionale Youth. «Patrick ha tutte la carte in regole per portare a casa la corona», dice papà Fabrizio. «Sa fare bene il pugilato, questo è sufficiente per portare a casa il titolo».

La Regione

Grazie al progetto "Sardegna isola dello sport”, dopo tanti torna a Cagliari il grande pugilato», dice l’assessore al Turismo Gianni Chessa. « L’Isola vanta una grossa tradizione e grandi campioni, perciò sono molto contento di essere riuscito a riportare un evento pugilistico in terra sarda. Un’importante occasione di promozione turistica per la Sardegna, che continua ad investire negli eventi sportivi, consapevole che le dirette garantite da importanti media televisivi consentono di portare l’Isola nel mondo. Gli eventi sportivi, anche grazie alla realizzazione della programmazione triennale, sono uno dei segmenti turistici indispensabili individuati per la destagionalizzazione». ( ma.mad. )

