Cappai, una notte per sognare 

«Per Quartu», la sua Quartu Sant’Elena, «e per la Sardegna». Lo slogan è di quelli epici, come si conviene a chi tenta la scalata alla classifica mondiale Wbc dei pesi supergallo. Patrick Cappai, talento isolano purissimo sul ring (come suo papà Fabrizio e suo fratello Manuel), e il nicaraguense di Managua Ricardo Martinez sabato notte si contenderanno lo stesso osso: la corona Internazionale Wbc Silver dei pesi supergallo. L’appuntamento è fissato (alle 19) al PalaFerrini basket di Quartu.

Il match

Bravo ragazzo, modi gentili, linguaggio sempre appropriato, fuori dal ring Patrick Cappai, 24 anni, (quasi) non sembra neppure un pugile. Ma la sua boxe, fatta di tecnica purissima e intelligenza tattica, è quella che gli ha consentito di vincere dieci incontri su dieci da quando combatte tra i professionisti, di conquistare e difendere il titolo mondiale Silver Youth e, soprattutto, di entrare nel cuore degli appassionati e degli addetti ai lavori che guardano al talento quartese come una delle speranze del movimento isolano. «Abbiamo cominciato la preparazione per questo incontro tre mesi fa», dice papà Fabrizio che lo guida all’angolo. «Abbiamo studiato l’avversario, sarà un match difficile ma alla sua portata», aggiunge. Con papà Fabrizio, che lo allena fin da piccolo e lo guida all’angolo, e la sorella Denise, che cura la preparazione fisica, ha «lavorato benissimo» e ora non vede l’ora di salire sul ring. «Questo match rappresenta un altro piccolo passo verso il raggiungimento di traguardi sempre più ambizioni. Quella di Patrick è e deve essere una crescita lenta», dice ancora Fabrizio.

Sul ring

Cappai e Martinez sono pugili molto diversi, molto più tecnico e bellissimo sul ring il quartese, un bombardiere accanito il nicaraguense. I due sono anche divisi dall’età, cinque anni, ma condividono la voglia di conquistare il titolo perché in caso di vittoria Cappai diventerà sfidante ufficiale all’Ebu Silver della categoria (in autunno), un titolo che rappresenta di fatto il lasciapassare per ambire a disputare il titolo europeo. In palestra, con Fabrizio, ha provato e riprovato gli schemi per imbrigliare la boxe del nicaraguense che ha sì nel suo curriculum alcune sconfitte ma maturate contro pugili di alto livello (una su tutte, quella contro Alessio Lurusso lo scorso autunno). ««Patrick ha tutte la carte in regole per portare a casa la corona», dice papà Fabrizio. «Sa fare bene il pugilato, questo è sufficiente per portare a casa il titolo». L’isola fa il tifo per lui.

