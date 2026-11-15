Una cintura da difendere, un avversario forte da battere e l’Europa nel mirino. Patrick Cappai torna sul ring il 5 dicembre al PalaPanda di Monserrato per difendere il titolo Ibo Continentale dei pesi piuma. Affronterà l’argentino Adrian Jimenez, 14 vittorie, tre sconfitte e due pareggi. Un banco di prova impegnativo per misurare le ambizioni del pugile quartese. «Si tratta di un avversario vero, con un buon record», dice papà Fabrizio che lo guida all’angolo. «Patrick è cresciuto, ha raggiunto una maggiore maturità e adesso vogliamo cambiare marcia», dice ancora. L’obiettivo va oltre la difesa della cintura: «Questo incontro rappresenta un altro passaggio nella sua crescita. Nel 2027 proveremo a conquistare una chance per il titolo europeo Ebu oppure per quello italiano», spiega ancora papà Fabrizio.

La preparazione va avanti anche con il contributo della Ap Sardegna di Paolo Carta. «Patrick sta bene, lavora intensamente. Adesso ci concentriamo su questa difesa, poi faremo un programma per il prossimo anno», dice ancora Fabrizio.

La serata di Monserrato, organizzata dal Team Boxe Cappai, con La Opi Since 82, offrirà spazio anche ad altri professionisti sardi. In programma gli incontri di Fabio Crobeddu, il ritorno sul ring di Stefano Lai e l’esordio di Salvatore Vacca, sassarese allenato da Iannarelli. «Cerco di collaborare con tutti i tecnici e le società della Sardegna», sottolinea Fabrizio Cappai. Ma i riflettori saranno soprattutto sulla cintura di Patrick e su una vittoria che potrebbe spalancargli le porte di sfide ancora più importanti. L’Isola della boxe ci spera.

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