cappai segna e il budoni spicca il volo 

Ferrini (4-2-3-1) : De Luca; Boi (33’ st Manca), Bonu, Mancusi, Fredrich; Scioni, Mazzei (43’ st Serra); Montisci (19’ st Mele), Serrau (30’ st Piroddi), Alexandre (37’ st Podda); Caddeo. In panchina Cordeddu, Atzei, Corona, Carta. Allenatore Antinori.

Budoni (4-2-3-1) : Forzati; Ferrari, Farris, Hundt, Raimo; Téliz, Barboza; Gyasi (1’ st Hadad), Spano (31’ st Tupponi), Kaio Piassi; Cappai. In panchina Moscaritolo, Mameli, Medić, Stefanoni, Paciurea Serra, Gavrilă. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Rete : nella ripresa 21’ Cappai (r).

Note : espulso Antinori al 28’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Serrau, Mazzei, Téliz, Barboza, Alexandre, Montisci, De Luca, Boi, Hundt, Raimo, Kaio Piassi, Scioni. Recupero 2’ pt-4’ st.

Un rigore molto contestato dà al Budoni la vittoria per restare in testa col Monastir. Per la Ferrini si chiude con una sconfitta una settimana molto complicata, con le dimissioni di Pinna e l’esordio del nuovo allenatore Antinori.

La partita

Al 5’ Cappai calcia quasi da centrocampo e non trova di poco la porta del nuovo portiere di casa De Luca. Dall’altra parte al 7’ tiro di Caddeo, Forzati respinge. Poco dopo destro radente di Scioni di poco a lato. A metà primo tempo di testa Cappai chiama alla parata di nuovo De Luca, nel recupero punizione toccata per Spano e destro deviato che diventa buono per Gyasi con Fredrich decisivo.

La ripresa inizia con Alexandre che cade in area, per l’arbitro è simulazione (alla fine del match saranno 12 i gialli). Mancusi salva al 6’ su cross di Ferrari, poi De Luca si supera su Téliz, un minuto dopo su rovesciata di Kaio Piassi e al 17’ su gran sforbiciata di Cappai sotto la traversa.

Il gol partita

L’episodio decisivo al 21’: rimpallo in area su Mancusi, per l’arbitro è fallo di mano e rigore. Dopo le forti proteste della Ferrini calcia Cappai, De Luca intuisce ma non basta: 0-1. Risposta con spunto di Alexandre a sinistra, cross e tiro alto di Serrau. Un minuto dopo Mele recupera alto, assist per Alexandre murato da Ferrari. Nel finale Scioni lancia Caddeo, il cui destro finisce a lato. «Gli arbitri vengono qua per divertirsi come noi e possono sbagliare, ma è l’atteggiamento che non va bene: il rigore è regalato, sembrava non aspettasse altro», dice Antinori (espulso per proteste).

