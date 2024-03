Cappai pronta a candidarsi come sindaca 

Due anni fa cinque consiglieri comunali di opposizione eletti nel 2019 in tre schieramenti diversi, decisero di dare supporto alla maggioranza guidata dal sindaco Tarcisio Anedda per portare avanti i progetti lasciati in eredità dalla precedente Giunta, guidata da Matteo Aledda (prematuramente scomparso) e per preparare la grande sfida al Pnrr. Lo stesso sindaco Tarcisio Anedda chiedeva collaborazione a tutti per portare avanti i programmi.

La risposta arrivò da Aurora Cappai, nominata subito assessora ai Lavori pubblici, e da Francesca Serreli, subentrata in Consiglio alla stessa Cappai, entrambe elette nella lista “Sinnai Progressita democratica”. La disponibilità arrivò anche da Roberto Loi, Katiuscia Concas (ex vicesindaca di Matteo Aledda) e Paride Casula, di “Impegno per Sinnai” e da Alessandro Orrù, di “Sinnai propone”.

In campo

Sabato sera, a meno di tre mesi dalle elezioni comunali di Sinnai, Loi, Casula, Orrù, Serreli e Cappai, hanno ufficializzato la costituzione di un nuovo gruppo politico, “Uniti per Sinnai”, che parteciperà alla prossima consultazione elettorale. Presentato come detto anche il logo rappresentato da cinque mani con scritta “Uniti per Sinnai”.

«Pronti a farlo anche da soli, oppure se le condizioni ci saranno, assieme ad una qualsiasi coalizione che - ha detto il segretario Roberto Loi – abbia solo l’interesse di far crescere Sinnai. Vogliamo essere semplicemente propositivi. Se correremo da soli, la nostra candidata a sindaco sarà l’attuale assessora ai Lavori pubblici, Aurora Cappai. In caso contrario, sarà la coalizione a indicare democraticamente il suo candidato». Proprio in questo contesto stasera alle 20 una delegazione incontrerà il Partito democratico per un primo confronto. «Successivamente – prosegue Loi – ci confronteremo anche con le forze politico. Abbiamo già avuto contatti con diversi schieramenti e con realtà sociali ed economiche di Sinnai».

I contatti

La presentazione del nuovo soggetto politico e del logo è avvenuta nella sala “La dimora dei tempi” alla presenza del sindaco Tarcisio Anedda, di rappresentanti del Pd, del Centro popolare, di Democrazia comune e dei Progressisti. Presente anche il consigliere regionale del Pd Cesare Moriconi. Sono intervenuti per i saluti di rito il sindaco Anedda, i consiglieri comunali Andrea Lecca, Walter Zucca e Andrea Orrù. Per il nuovo gruppo, Aurora Cappai, Francesca Serreli, Alessandro Orrù e Roberto Loi.

