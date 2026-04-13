Cappai ora pensa alla difesa del titolo 

Era lui il favorito della vigilia. Alla fine il pronostico è stato rispettato. Patrick Cappai supera nella “sua “ Quartu il colombiano Jaison Cervantes e conquista la quindicesima vittoria su sedici incontri disputati da professionista. Un match senza storia, condotto dalla prima all’ultima ripresa. Senza incassare colpi dall’avversario, il quartese allenato da papà Fabrizio, con colpi rapidi e velocissimi, una rapidità di gambe che fa impressione, una intelligenza tattica rarissima, fa capire perché è su lui che il mondo della boxe isolana ripone cosi tante speranze. «Doveva essere un match di rientro, dopo il titolo conquistato a dicembre, e così è stato», spiega papà Fabrizio. «Un appuntamento per riprendere confidenza col ring e avvicinarci all’appuntamento più importante», aggiunge. Il 25 luglio prossimo, infatti, a Sanluri il quartese difenderà (volontariamente) contro Nicolò Setaro il titolo Continental Ibo conquistato quattro mesi fa. «È una crescita graduale», dice ancora papà Fabrizio, «prima facciamo la difesa del titolo, poi in autunno punteremo a un nuovo titolo internazionale».

Sul ring del palasport di via Pessina, a Quartu, brilla anche Fabio Crobeddu: l’allievo di Paolo Carta supera ai punti il georgiano Jintcharadze. ( ma. mad .)

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