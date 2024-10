Cappai lascia la maggioranza 

Lo strappo ormai è definitivo: da una parte il sindaco di Selargius Gigi Concu, dall’altra il consigliere comunale Alberto Cappai, seduto fra i banchi dell’opposizione durante l’ultima riunione dell’assemblea civica di piazza Cellarium e a un passo dall’uscita ufficiale dalla maggioranza con cui è stato eletto nel 2022. «Da parte del sindaco un atteggiamento di chiusura, ormai non ci sono più i presupposti per proseguire», le parole di Cappai - ex Udc e da tempo vicino al Psd’Az - che sta lavorando a un nuovo progetto politico «contrapposto a quello dell’attuale amministrazione al governo della città».

Alta tensione

Le tensioni ci sono da tempo, accentuate dal tema sulla speculazione energetica: prima il contestato Tyrrhenian link, poi la discussione del piano sulle aree idonee nel territorio per ospitare gli impianti che producono energie rinnovabili, che ha decretato la spaccatura fra consigliere e sindaco. «Concu sta minimizzando un problema che rischia di distruggere l’agro di Selargius, la delibera approvata sulle aree idonee non serve a nulla», spiega Cappai, «così come il sindaco non tiene conto della Pratobello 24, l’unica proposta di legge valida per tutelare lo Statuto sardo e l’Isola». Ma ancora prima viene contestata «la gestione autonoma del Consiglio da parte del presidente e del sindaco».

Sullo sfondo ci sono le questioni politiche rimaste irrisolte. «Il sindaco ha disatteso le aspettative del partito che mi ha eletto, l’Udc, e non ha mai manifestato una volontà di collaborazione nei miei confronti». Poi Cappai - che prende le distanze anche dal resto della maggioranza - precisa: «Non ho mai chiesto un posto in Giunta e non intendo farlo ora. Forse il sindaco sta pensando più alla sua poltrona per i prossimi tre anni, io invece continuo ad essere attaccato solo al mio ruolo di consigliere comunale che voglio svolgere dando il mio contributo in Aula».Adesso resta da ufficializzare l’addio alla maggioranza. «Sto pensando a un progetto politico per Selargius, completamento opposto a quello di Gigi Concu», si limita a dire Cappai.

Nessuna crisi

Una rottura che non compromette comunque gli equilibri nell’Aula di piazza Cellarium: senza il consigliere di maggioranza il centrodestra conterebbe comunque 14 esponenti oltre al sindaco, quindi 15 voti sicuri, contro i 9 consiglieri attuali di minoranza che potrebbero salire a 10 con l’ingresso di Cappai.

