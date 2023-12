Cappai indossa la cintura 

La cintura vacante di campione Mondiale Youth Silver Wbc dei pesi piuma di pugilato, sbarca a Cagliari, rimbalza al PalaPirastu e prende la via di casa Cappai, a Quartu. Patrick, erede di una tradizione che dal padre Fabrizio era passata al fratello Manuel, batte nettamente ai punti in 8 riprese Darwing Martinez e si prende questo primo titolo, all’ottavo successo da professionista, tutti ottenuti in Sardegna.

L’incontro

A 23 anni, Paky ha mostrato personalità e intelligenza in una sfida conclusa con verdetto unanime (79-72 per i tre giudici) e che - va ricordato – è nata di fatto 36 ore prima del gong. Il nicaraguense che vive a Malaga è stato convocato dalla Wbc a sostituire l’avversario designato, il francese Jeremy Bernardin, arrestato (!) in aeroporto per il furto di un camion. Martinez, 25 anni, ha inanellato la 17ª sconfitta, la settima consecutiva, a fronte di 8 successi e due pareggi. Bizzarro il suo curriculum: questo era il quinto match negli ultimi due mesi, il nono dell’anno, segno che non è uno che si faccia pregare per combattere. Ha salvato la riunione allestita da Spagnoli-Sabbatini, Conti-Cavini e Team Boxe Cappai con i soldi dell’assessorato regionale al Turismo, ma non poteva fare molto di più.

La tattica

Cappai è stato lucidissimo di fronte a un avversario chiuso, prudente e capace di perdere il paradenti sei volte prima che l’arbitro lo richiamasse ufficialmente nel settimo round. L’esito finale non è mai stato in discussione: per Paky è stato un lungo esercizio di pazienza, con pochi colpi memorabili (di sicuro più dell’avversario...) ma con molta sostanza. Il primo passo è fatto.

