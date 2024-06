Cappai: «Era uno scontro impari» 

«No, non sono dispiaciuta», giura Aurora Cappai, 43 anni, ingegnera in Regione, assessora comunale ai Lavori pubblici uscente. Dopo un pomeriggio torrido, su Sinnai scendono le prime ombre della sera. Nei dati ufficiali del Comune mancano ancora due sezioni ma in questo spoglio non c’è mai stata partita. La candidata del campo largo l’ha quasi doppiata.

«Ci sta. Loro – spiega Cappai – avevano sei liste, noi due e mezza, e fresche. La nostra, “Uniti per Sinnai”, ha tenuto. Noi siamo nati da poco, loro sono il consolidato. Ci abbiamo provato. La nostra coalizione ha avuto il consenso di un elettore su tre: a Sinnai non è poco. Facciamo gli auguri a chi ha vinto, avranno tanto da fare. Noi ci prepariamo a fare opposizione attiva. Vigileremo sulle tante opere avviate in questi ultimi anni e da condurre in porto, daremo il nostro contributo».

Alla vigilia, Cappai non aveva fatto mistero di contare molto sul voto disgiunto. Che invece, a guardare i dati, sembra averle fruttato meno di un punto percentuale: «Abbiamo sognato che il voto disgiunto ci portasse qualcosa in più», ammette. «Invece non è stato sufficiente a colmare il divario».

In serata, un comunicato di ringraziamenti. Destinatari «gli elettori che hanno espresso favore e simpatia verso la nostra coalizione», «il sindaco Tarcisio Anedda per l'opportunità che ci ha dato in questi ultimi due anni di amministrare e dare il nostro contributo», «gli uffici comunali per la collaborazione e in particolare l’ufficio Lavori pubblici, tecnologico e patrimonio», al cui personale Cappai augura «che l'impegno profuso in questi due anni sia per loro nel prossimo futuro volano di crescita personale e professionale».

Grazie anche al «Consiglio comunale nella sua quasi totalità perché ha saputo sostenere e comprendere l'impegno e le energie spese negli ultimi due anni» e quindi «alla mia squadra, alle liste della nostra coalizione, ai nostri candidati ai nostri sostenitori che hanno lavorato intensamente davanti e dietro le quinte esprimo la più sincera gratitudine».

Infine l’impegno e, dopo le punzecchiature della campagna elettorale, il fair play: «Continueremo a esprimerci e a rappresentare il nostro progetto anche dai banchi dell'opposizione, lavorando col massimo impegno per la comunità. Buon lavoro a tutti gli amministratori nuovi eletti. Auguri a Maria Barbara Pusceddu». (m. n.)

