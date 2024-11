Cappai e sindaco alla resa dei conti 

Un Consiglio comunale urgente - convocato ieri per oggi a Selargius - che sa di resa dei conti. All’ordine del giorno lo scioglimento della commissione Ambiente, presieduta da Alberto Cappai - eletto in maggioranza nel 2022, ma in polemica con il sindaco da mesi - e passato ufficialmente pochi giorni fa all’opposizione sbattendo la porta.

«Grave aver deciso un Consiglio d’urgenza per impedirmi di farmi fare la commissione che avevo già convocato per giovedì con due argomenti importanti: il Tyrrhenian link e la bomba ecologia vicino al campo rom», attacca Cappai. «Stiamo solo ripristinando la legalità all’interno di una commissione consiliare», precisa il sindaco Gigi Concu riferendosi al Testo unico degli enti locali. E aggiunge: «Quando si fanno delle scelte ci sono sempre delle conseguenze».

Guerra aperta

La convocazione d’urgenza decisa ieri porta la firma del presidente dell’assemblea civica Tonino Melis. «C’è un principio di proporzionalità fra consiglieri di maggioranza e di minoranza da rispettare all’interno di ciascuna commissione», spiega Melis, «mi sono semplicemente limitato a convocare il Consiglio per ripristinare questo principio che, per effetto del passaggio di Cappai all’opposizione, nella commissione Ambiente viene automaticamente a mancare». Il riferimento è al comma 6 dell’articolo 38 del Testo unico degli Enti Locali, oltre allo statuto e al regolamento comunale. «Da presidente del Consiglio devo far rispettare la legge», aggiunge Melis. Motivazione ribadita dal sindaco. «Nessuna polemica nei confronti del consigliere al quale auguro buon lavoro, ognuno in democrazia è libero di fare le scelte che vuole nel rispetto però della normativa sull’ordinamento degli enti locali».

Seduta urgente

Consiglio comunale urgente, prima della commissione Ambiente che Cappai - dopo il suo passaggio in minoranza - aveva comunque convocato per giovedì. «Era già calendarizzata, ma vogliono cancellarla due giorni prima per evitare di parlare di Tyrrhenian link, dove ci sono gravi inadempienze da parte del sindaco, e della bomba ecologica vicino al campo rom», commenta Cappai. «Non solo, con tutti i problemi che ha Selargius si convoca un Consiglio urgente con un unico punto in discussione, fra l’altro in questo caso si tratta dello scioglimento di una commissione: oltre che fuori luogo è uno spreco di risorse pubbliche. Continuerò a parlare di ambiente dai banchi della minoranza, tutto questo però mi rafforza», dice, «vuol dire che il mio passaggio all’opposizione fa paura a qualcuno».

La resa dei conti

Oggi la resa dei conti in Consiglio. Unico punto in discussione lo scioglimento e la nuova costituzione della commissione consiliare, anche perché Cappai - oltre alla presidenza dell’Ambiente - non ha ulteriori ruoli di commissario negli altri settori.

