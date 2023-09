Cappai è pronto  per il mondiale 

Una vittoria schiacciante, contro un avversario impegnativo e per questo ancora più bella, che proietta Patrick Cappai verso l’appuntamento più importante della sua carriera da professionista: il titolo mondiale Youth (giovanile), in programma a novembre (data e luogo da definire). Nella notte di sabato, a Villasimius, il supergallo di Quartu allenato da papà Fabrizio ha sconfitto il colombiano Maicol Velazco dopo 8 riprese che a vederle veniva da stropicciarsi gli occhi. La tecnica del quartese, infatti, fatta di spostamenti veloci, pugni rapidi e precisi, si è dimostrata ancora una volta decisiva per superare brillantemente un avversario duro ed esperto (20 incontri, 10 vittorie e altrettante sconfitte). Combinazioni a due mani, colpi ripetuti al volto e al tronco, fino all’ultimo gong: così Patrick Cappai ha vinto e convinto. «Questo match ha messo in luce tutti i progressi di Patrick», dice con soddisfazione papà Fabrizio. «Ha condotto dall’inizio alla fine, controllando un avversario difficile», che al peso aveva pure qualche chilo in più, «facendo una boxe tattica e intelligente. Adesso», dopo qualche giorno di riposo, «cominciamo la preparazione in vista del titolo mondiale Youth», dice ancora papà Fabrizio.

Nel frattempo, la Sardegna spera di fa festa con un altro pugile sardo: Matteo Lecca, supergallo di Cagliari, salirà sul ring sabato prossimo a Monserrato (Compartimento 8) per provare a conquistare il vacante titolo italiano della categoria contro Iulian Gallo. Il pugile cagliaritano della South Side Gym è reduce dalla trasferta in Veneto dove si è allenato per un paio di giorni con il campione europeo Luca Rigoldi. Dopo aver visto sfumare in extremis per due volte la possibilità di salire sul ring per il titolo italiano, adesso per il talentuoso pugile nato e cresciuto a Is Mirrionis (una laurea in Scienze motorie quasi in tasca) l’occasione di combattere davanti al “suo” pubblico che gli offre il procuratore Mario Loreni.

