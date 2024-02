Cappai domina anche Cajina «Ora difenderò il mondiale» 

Un altro passo avanti per Patrick Cappai. Quello contro il nicaraguense Cajina, pugile esperto è scorbutico, è stata un’ottima prova per il giovane talento quartese, da due mesi campione mondiale Wbc silver, allenato da papà Fabrizio. Tornava sul ring proprio la conquista di quel titolo, Cappai: era lui il favorito alla vigilia e contro il 40enne sudamerciano ha conquistato brillantemente la nona vittoria in altrettanti incontri disputati da professionista.

Sul ring

Al di là della vittoria è piaciuta l'interpretazione tattica di Cappai, che ha vinto nettamente ai punti. Cajina non era certo un fulmine di guerra, ma è un pugile esperto, ben strutturato e sparava colpi tecnicamente modesti ma di sostanza. Cappai è stato bravo nel controllarlo con un jab sinistro usato alla perfezione, tanto da permettergli mantenere quella indispensabile distanza dall’avversario che gli ha permesso di controllare il match dalla prima all’ultima ripresa. «Nonostante i problemi ai tendini, che non gli permettono di allungare bene i colpi, il match è andato esattamente come lo avevamo preparato», dice papà Fabrizio. «Questo match rappresenta un altro tassello nella crescita pugilistica di Patrick. A fine aprile faremo un altro match di “rodaggio”, quindi a giugno difenderemo il titolo mondiale silver. Una corona che ci permette di scalare la classifica della Wb e puntare più avanti a traguardi più prestigiosi», aggiunge.

Il match

Cajina ha portato avanti la battaglia senza mai dare la sensazione di poterla vincere, ma ha contribuito a tenere vivo l'interesse del pubblico richiamato al Palaboxe di Cagliari dal Team Box Cappai che ha organizzato la riunione. Una riunione impreziosita dall’ottavo successo di Nicola Mancosu: il peso gallo di Villamassargia, allenato da Omar Loi (Villacidro Boxe) ha vinto e dato spettacolo contro il nicaraguense Bartos.

