Cappai, dal Giappone sulla via della ceramica  

Tanti anni in Giappone dopo la sua laurea in storia dell’arte a Siena. Una esperienza straordinaria nella terra del Sol Levente, dove nel 2016, Martino Cappai, 36 anni di Sinnai, si è avvicinato all’arte della ceramica, facendo apprendistato nell’isola di Yakushima, presso la bottega di Yamashita Masayuki. Determinante per il suo percorso è stato l’incontro a Kamakura con l’artista Sergio Maria Calatroni.

Il ritorno

Nel 2020, Martino Cappai, è tornato a Sinnai, aprendo un suo laboratorio. E qui, l’artista sardo continua a lavorare alla sua linea ceramica d’arte Maru Yakimono (letteralmente “ceramiche di Martino”). «Continuo da qui, a dar vita ad un dialogo tra la tradizione nipponica e quella mediterranea per dar vita a forme, materiali e colori che vede la ceramica rapportarsi alle discipline artistiche più disparate. Dalla pittura al cinema, dalla letteratura al tessile».

Attualmente, Martino Cappai lavora tra Milano e la Sardegna esponendo in varie realtà galleristiche e museali tra il Giappone e l’Europa. Recente anche le sue esposizioni al museo di Sinnai. Venerdì ha inaugurato una mostra ad Atene presso la galleria Sealed Earth, vicino al Partenone.

«Al centro della mia esposizione -dice l’artista sinnaese – sono otto sculture vascolari chiamate Oiseaux ("uccelli" in francese). Questi lavori condensano gli ultimi territori di ricerca che attraverso un colloquio paziente e profondo con la cultura mediterranea, indaga le linee delle forme racchiuse nei sassi levigati dall'acqua, nei contorni sinuosi dei volatili. Un gruppo di sculture principalmente bianche e dorate. Un chiaro tributo alla figura archetipica dell’uccello sacro presente-aggiunge l’artista di Sinnai- in tutte le culture mediterranee e non solo».

La mostra di Atene, è accompagnata da un testo di sala della filosofa cagliaritana Piera Ghisu e dagli interventi delle curatrici Loukia Thomopoulou e Ileana Giannakoura. «È in Grecia – chiude Martino Cappai - che queste sculture hanno casa, laddove tutto ha avuto voce. Gli Oiseaux sono il risultato di un minuzioso e delicato lavoro scultoreo sulla linea e sulle proporzioni».

