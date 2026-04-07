Cappai, c’è “Pacquiao” prima del titolo Ibo 

Niente titoli in palio, stavolta. Ma atmosfera da boxe vera. Sabato prossimo, al palazzetto di via Pessina, a Quartu Sant’Elena, Patrick Cappai torna sul ring quattro mesi dopo la conquista del titolo Ibo dei pesi Piuma contro Leonardo Strynckx. Lo fa per affrontare sulla distanza di sei riprese il colombiano Jaison Cervantes, 36 anni, che a Valencia, dove vive, chiamano “Pacquiao”. Intendiamoci: del talento di Manny, che assieme a Floyd Mayweather, è il pugile più forte al mondo nella boxe contemporanea, il colombiano condivide solo il soprannome. Per lui parlano le 48 sconfitte subite su poco più di 60 incontri disputati da professionista. Un avversario, dunque, alla portata, che servirà a Cappai per riassaporare il ring dopo quattro mesi. Soprattutto servirà in vista dell’incontro del 25 luglio prossimo, quando a Sanluri il quartese difenderà (volontariamente) contro Nicolò Setaro il titolo Continental Ibo. «Si tratta di un match di avvicinamento», conferma papà Fabrizio, che guida Patrick all’angolo. «Questo incontro ci serve per mettere a punto alcuni dettagli della preparazione», aggiunge.
Con Cappai , sul ring anche un altro giovane talento della boxe sarda: il cagliaritano Fabio Crobeddu (Ap Sardegna, allenato da Paolo Carta) affronterà il georgiano Bacho Jintcharadze.La riunione sarà illuminata da alcuni match tra pugili dilettanti. Primo gong alle 18. ( ma. mad. )
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