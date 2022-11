Cappai: basta con la boxe 

«Dopo il bronzo agli europei, mi aspettavo di essere convocato in nazionale per preparare altri appuntamenti, soprattutto per cominciare a lavorare in chiave qualificazione Parigi 2024» .

È sempre stato un pugile coraggioso, combattente, leale. La perfezione tecnica elevata a sistema: niente boxe ribelle, la sua, ma comunque ogni volta da brividi sulla schiena. Dopo tredici anni di pugni, tre titoli italiani consecutivi, due partecipazioni olimpiche (come ha fatto solo quella leggenda vivente del pugilato Franco Udella), per due volte tra i primi otto al mondo, due volte bronzo europeo (l’ultima il 29 maggio scorso in Armenia), Manuel Cappai dice addio alla boxe. A 30 anni, uno dei più grandi pugili dilettanti che la Sardegna abbia mai avuto lascia il ring. «Tutto ha un inizio e tutto ha una fine», dice.

Perché si ritira? Sei mesi fa ha vinto una medaglia europea.

«Perché mi sento un po’ trascurato dalla Federazione».

Si spieghi meglio.

«Dopo il bronzo agli europei, mi aspettavo di essere convocato in nazionale per preparare altri appuntamenti, soprattutto per cominciare a lavorare in chiave qualificazione Parigi 2024» .

E invece?

«Invece, facendo una scelta che non giudico ma che certo non mi fa piacere, mi hanno lasciato a casa».

Perché?

«Hanno deciso di investire sulle categorie olimpiche. Ma io avrei potuto puntare ai Giochi attraverso il ranking, cioè conquistando punti nella mia categoria, i 54 chili, che poi valgono se provi a qualificarti tra i 57. Ma per fare questo bisogna crederci».

La Federboxe non ci ha creduto?

«Non lo so. So che da mesi sono a casa, ma io sono un’atleta e non posso stare a casa. Così ho fatto le mie riflessioni e ho deciso di smettere».

È vero che il presidente federale D’Ambrosi le ha chiesto di ripensarci?

«Si, e mi ha fatto un enorme piacere ascoltare le sue parole. Al momento, però, confermo la mia scelta».

Non pensa di passare tra i professionisti?

«No. Ho 30 anni e quel passo, secondo me, o si compie prima o non si compie. In questo momento, poi, non ho gli stimoli giusti».

Dicono che suo papà Fabrizio abbia provato a convincerla. È vero?

«Si. Papà dice che con le mie qualità potrei anche arrivare a conquistare un titolo europeo. Ma sono un po’ nauseato dalla boxe, quindi ho detto di no anche a lui».

Cosa deve a suo padre?

«Tutto. È sempre stato il mio punto di riferimento. Non solo come padre ma anche come tecnico».

Togliamoci il pensiero: sente di essere uno dei più bravi dilettanti sardi?

«Non lo so. So, però, che ci sono i fatti: due volte ai Giochi, tre titoli Assoluti, due bronzi europei, due volte ai quarti ai Mondiali, etc.».

Però è vero che non ha vinto quanto avrebbe potuto.

«Verissimo, purtroppo».

Tra i pro ora c’è suo fratello più piccolo, Patrick: che ne pensa? E del livello della boxe sarda?

«Patrick ha talento e sono sicuro che arriverà dove merita. Anche se, secondo me, dovrebbe scendere nei 54 kg. Il movimento, sia tra i pro che tra i dilettanti, ha punte di diamante che possono far brillare l’Isola sul ring».

Ora che ha detto basta con la boxe che cosa farà?

«Il poliziotto. Uscirò dal gruppo sportivo delle Fiamme Oro della polizia, che ringrazio per avermi dato la possibilità di fare la mia carriera, e andrò nei prossimi mesi nel reparto della Mobile».

E nel frattempo?

«Gioco a padel e a calcio, il mio primo amore nello sport».

