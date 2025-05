Cappai a Quartu cede a Martinez 

Il tredicesimo match è fatale. Patrick Cappai perde l’incontro per il titolo Internazionale Silver WBC dei pesi piuma e l’imbattibilità. A togliergliela, proprio sul ring di casa, a Quartu, è il più esperto nicaraguense di stanza in Catalogna, Ricardo Martinez (record aggiornato 14-11), che si impone con verdetto unanime e indiscutibile in 10 round.

Al PalaFerrini l’allievo di papà Fabrizio Cappai non è mai sembrato in condizioni di impensierire l’avversario, parso sempre più tonico, più continuo nei colpi, quando non più preciso. In vantaggio dopo 4 round, Martinez ha gestito senza smettere di avanzare mentre Cappai dalla metà del match è sembrato molto stanco. Dopo 8 riprese i cartellini di tutti e tre i giudici non lasciavano scampo a Paki, bravo a chiudere in piedi il match con mestiere e con orgoglio.

Gli altri incontri

Negli altri due match professionistici della riunione organizzata da Giulio Spagnoli e il Team Cappai, il peso leggero Jonathan Rubino chiamato a sbrogliare in sei riprese il rebus dell’anziano nicaraguense Reynaldo Cajina (44 anni), ha il suo da fare. Il 29enne cagliaritano porta comunque a casa il match in sei riprese con verdetto unanime.

Nicola Mancosu (Villacidro Boxe) contro il colombiano Yin Caicedo comincia lento ma gradualmente prende il comando delle operazioni mandando a vuoto l’avversario che finisce giù sul finire del quarto round e subisce un secondo conteggio a età del quinto e un terzo proprio a fil di gong nella sesta e conclusiva ripresa. Per il Gallo di Villamassargia vittoria netta e buon test in vista dell’assalto al tricolore. ( c.a.m. )

